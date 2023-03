Los bombardeos de nubes en Nuevo León y Puebla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Ante la crisis por el desabasto de agua potable en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la próxima semana comenzará el bombardeo de nubes en la zona del sistema Cutzamala para captar lluvias.

Dicha medida también ha sido utilizada en estados como Nuevo León por las mismas circunstancias; sin embargo, en otras entidades se ha aplicado para producir un efecto contrario.

Además, estados como Chihuahua han hecho un llamado para implementar el bombardeo de nubes con yoduro de plata para incentivar las lluvias y así enfrentar la sequía.

De acuerdo con expertos, esta tecnología se puede utilizar cuando hay condiciones favorables para que llueva de manera natural y así incrementar en 30% las precipitaciones, y en cierto modo también se puede influir para que llueva donde más se requiere, al pronosticar la trayectoria de las nubes y decidir el momento de llevar a cabo el bombardeo.

En el caso de Nuevo León, la medida inicio el año pasado ante la peor crisis en el abasto de agua potable que haya sufrido la zona metropolitana.

En abril, el gobernador Samuel García anunció el arribo de un avión King Air operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para estimular lluvias con yoduro de plata, con el doble propósito de aumentar el nivel de las presas y recargar pozos, además de controlar un incendio forestal en la sierra de Santiago.

En ese momento la aeronave estaría en la entidad dos semanas en las que se pronosticaban condiciones favorables para dicha medida.

El 14 de abril por la noche, horas después de que se realizó el bombardeo, se registraron lluvias de leves a fuertes en diversos municipios metropolitanos y en la zona del incendio forestal, lo que ayudó a avanzar en su control.

Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de abril, luego de las prácticas de estimulación de lluvias por la entrada del frente frío 45, hubo precipitaciones de moderadas a fuertes e incluso tormentas eléctricas y granizo en 23 de los municipios del estado.

Por lo anterior la situación del desabasto se alivió unos días ya que subió poco el nivel de las presas, por lo que el 8 de junio el gobernador anunció la adquisición de un avión King Air similar al enviado por el gobierno federal, ante el pronóstico favorable para ese y los días siguientes.

Por algunos meses, el estado salió de la crisis hídrica al registrar lluvias importantes a partir del 12 de agosto y hasta los primeros días de septiembre. No se habló más del programa de bombardeo de nubes hasta en días recientes, cuando se prevé su uso.

En el 2018, habitantes del municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan protestaron frente a la planta armadora Volkswagen debido a que la compañía utilizaba cañones antigranizo para proteger sus vehículos y con ello afectaba sus cosechas.

Los inconformes exigían a los directivos frenar el uso de dicha tecnología que ya había afectado a 300 ejidatarios y pequeños agricultores, quienes no veían resultados de las cosechas que habían hecho meses atrás en 180 hectáreas de tierra.

En su momento, la empresa anunció que suspendería de manera parcial el uso de los cañones antigranizo automáticos, decisión acordada en una reunión entre funcionarios del gobierno de Puebla y representantes de la planta armadora alemana.

Sin embargo, aclaró que seguiría con el uso de la tecnología de manera manual cada vez que se tuviera pronóstico de granizo en los patios donde están las unidades ensambladas.

El 4 de marzo del 2021, el Congreso de Puebla aprobó una reforma legal para prohibir el uso de cañones antigranizo.

Con 34 votos a favor, los legisladores reformaron la Ley del Medio Ambiente para proteger las zonas donde las plantas Volkswagen y Audi hacían uso de dicha técnica que, según campesinos, afectaba sus cosechas.

"En ciclo hidrológico natural en las fases de condensación y precipitación no puede alterarse por ningún motivo; quedando prohibido el uso, manejo e instalación de tecnología que tengan como fin alterarlo", quedó establecido.