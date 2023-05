Los buscadores, bajo la mira de los criminales

Hermosillo, Son.- La lucha de las buscadoras por regresar a sus seres queridos a casa les ha provocado luto, dolor y sangre; se han convertido en blanco de criminales, quienes las amenazan para que desistan.

Incluso, las han expulsado a punta de pistola de los sitios donde realizan su búsqueda o donde encuentran los restos de personas desaparecidas.

La noche del jueves 15 de julio de 2021, cuando hombres armados irrumpieron en la casa de la activista Aranza Ramos para llevársela y asesinarla, también marcó la vida de Ceci Patricia Flores Armenta.

“Señora, cuídese mucho porque sé que de ahí sigue usted”, fue la amenaza de muerte que recibió. Desde entonces, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue acogida por el Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

A pesar de la protección gubernamental, ella señala que a diario recibe ataques y amenazas; en ocasiones son para difamarla, otras veces son para aterrarla.

Detalla que siempre se pregunta por qué tanto odio contra una madre que lo único que hace es luchar por sus desaparecidos, por darles esa paz que como humanos se merecen de ser buscados.

“¿Qué daño les puede hacer una madre que lo único que ha hecho es buscar para encontrar a sus hijos y en esa esperanza ha encontrado muchísimos hijos que no tenía?”, cuestiona.

Francisca Leticia Álvarez Rivera, también integrante de las Madres Buscadoras de Sonora, estuvo desaparecida 17 horas, entre el 30 y el 31 de julio de 2021.

Ella narra entre lágrimas cómo, a pesar de haber sido privada de la libertad por hombres armados que la torturaron física y sicológicamente, terminó dándoles las gracias por perdonarle la vida.

Ella busca a su hijo Alick Alfredo Rousse Álvarez, desaparecido el 27 de julio de 2020, y a su esposo, Julián Francisco Castillo, desaparecido en agosto del mismo año.

“Me hacían preguntas, pero si contestaba me golpeaban, si me quedaba seria, pues igual. Me ponían el rehilete [sierra circular] por aquí, por allá. Me decían que qué pie quería que me cortaran primero, y no les contestaba, me quedaba callada, nomás sentía el airecito del rehilete”, recuerda y le corren las lágrimas.

A pesar de todo, Francisca Leticia continúa participando de forma activa en el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Hallan viva a

Yesenia Guadalupe

Yesenia Guadalupe Durazo Cota, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue localizada con vida, se encuentra sana y a salvo. Había sido reportada como desaparecida el pasado domingo 21 de mayo, en Arivechi, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

En tanto se realizaba un operativo de búsqueda, en jornada de acompañamiento al Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en el que participaban integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad de los tres órdenes de Gobierno y la Comisión Estatal de Búsqueda, regresó a su domicilio por su propio pie.