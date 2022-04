Los cañonazos vienen del gobierno, reviran

Diputados de oposición negaron la presencia de cabilderos del sector privado que estén ejerciendo "fuertes presiones y hasta cañonazos" para que voten en contra de la reforma eléctrica, como lo aseveró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, denunciaron que sí hay presión y hasta sobornos de cabilderos, pero por parte del gobierno federal, para que falten a la sesión del próximo domingo e incluso para que cambien el sentido de su voto.

"La información que tengo es que Presidencia de la República y la Comisión Federal de Electricidad están intentando sobornar a los diputados de oposición; yo tengo la información completamente contraria a la que está dando a conocer el Presidente de la República. La andanada ha sido de ellos y no del sector empresarial con nosotros", declaró el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana.

Argumentó que la bancada panista no ha recibido presiones, ni siquiera comunicación alguna, por parte de algún órgano empresarial o cabilderos de ellas, pero insistió en que "he visto plagado de cabilderos del gobierno para que se vote a favor".

"No puedo dar más información porque acordamos guardar secrecía, pero yo advierto que ha habido una presión enorme que llegó hasta el punto de ofertas concretas hacia varios legisladores de oposición para que votaran a favor y cambiaran el sentido de su voto, e incluso para que no acudieran el día de la sesión; entonces, las presiones han venido desde el otro lado", denunció.

Edna Díaz, diputada del PRD, quien fue señalada por legisladores de Morena de llevar a un presunto cabildero para que le dictara el sentido de su voto durante el dictamen de la eléctrica el pasado lunes, aclaró que ella ni siquiera votó porque no integra ninguna de las comisiones de Energía ni de Puntos Constitucionales, sino que acudió como oyente en su calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.

"Yo no formo parte de las comisiones, yo entré al pleno sola y no tengo la facultad de meter a nadie, no pedí que él entrara. Lamentablemente vemos imágenes y vídeos que Morena está sacando completamente de contexto en los que me acusan de algo absolutamente falso porque ni yo votaba en ese momento ni él es cabildero (Paolo Salerno)", aseveró.

Pese a ello, en el recinto legislativo circuló un oficio en el que se presume que Edna Díaz solicitó el acceso de Paolo Salerno, sin embargo, el propio consultor aclaró en un comunicado que acudió en su calidad de asesor externo del PRD y no como cabildero, lo que puede constatarse en el padrón de cabilderos de la cámara baja, en el que no aparece su nombre.

La legisladora del sol azteca aseguró que recibe presiones de Morena para cambiar su voto.

"Durante estas horas he recibido toda clase de amenazas, entre ellas mensajes de estos señores de Morena para decir que cambie el sentido de mi voto. Eso no va a pasar porque yo no lo hago por ningún interés de alguien más ni por un tercero", dijo.

La diputada Cynthia López, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó haber recibido presiones o sobornos por parte de cabilderos del sector privado.