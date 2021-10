Los cuestionamientos y frases de AMLO sobre la UNAM

Desde el pasado jueves 21 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado "pequeños cuestionamientos" hacia la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que han causado polémica y división de comentarios entre diversos sectores del país.

---La UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales

Al señalar mucho tiempo de "atraso, saqueo y manipulación", el presidente López Obrador declaró el 21 de octubre que hasta la UNAM se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales.

"Yo quisiera avanzar más, no puedo porque fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, pero además de manipulación, muchísimo tiempo. Afectaron dos generaciones, en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo", expresó en su conferencia mañanera.

"Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay Derecho Constitucional, ya el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto", agregó.

---Es lamentable que la UNAM se haya derechizado

Siguiendo la polémica por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador lamentó que la UNAM se haya derechizado.

"No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos", declaró y criticó que el exrector José Narro Robles acuñó la palabra "ninis" a los jóvenes que ni trabajan ni estudian.

"¿Dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, los silenciaron. Y así en general. Entonces, sí, se requiere una sacudida", agregó.

El presidente de México destacó que la UNAM es una gran universidad, pero en el periodo neoliberal no estuvieron a la altura de las circunstancias.

"La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de México ¿y que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante? Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas los cooptó a casi todos", expresó al recordar el movimiento Yo Soy 132 en 2012.

En su conferencia de prensa, López Obrador celebró la polémica por sus dichos de la UNAM "porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia".

"Yo quisiera que hubiese más economistas de la UNAM en el gobierno, más abogados de la UNAM en el gobierno. No hay, están en los despachos, se perdió la emoción social. Entonces, hay que polemizar también sobre esto", señaló.

Ante los comentarios hacia la máxima casa de estudios, el presidente López Obrador mencionó que no actúa de mala fe y declaró que la prensa usa el tema para decir que está en contra de la UNAM.

"Tengo mi conciencia tranquila", indicó.

---Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores

En su mañanera del lunes 25 de octubre, López Obrador reafirmó que la UNAM "se derechizó" y ante el "pequeño cuestionamiento", sus adversarios se pusieron enojadisimos.

"Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testereé, les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, se llenaron las facultades de Ciencias Sociales de conservadores".

Cuestionado si la UNAM "se derechizó" incluso en el periodo del exrector Juan Ramón de la Fuente, ahora embajador de México ante la ONU, López Obrador respondió: "Desde entonces y desde antes que empezaron a querer cobrar colegiaturas".

El Presidente recordó que no podía ir a la UNAM y contó que cuando era candidato a jefe de Gobierno, acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas a la institución educativa "y nos organizaron una celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrograda que había y sigue existiendo".

"Y se enojan porque digo que se derechizó, y esto de tiempo atrás", expresó.

---Es importante ventilar los asuntos de la UNAM, como el salario de Graue: AMLO

"Una vez mi hijo estaba tomando clases de Ciencia Política y un maestro de estos de nuevo cuño neoliberal les dice en la clase, sin saber que era mi hijo: ´Tengo información de que un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno´. Y todos sus amigos se empezaron a reír, porque el maestro no sabía que ahí estaba mi hijo.

"Entonces, pidió la palabra y dice: ´Pues yo respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto y le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa, si no presenta las pruebas, porque ni yo y ni mis hermanos estamos metidos en negocios´. Y a la siguiente clase, la siguiente semana ofreció disculpa", también contó.

Tras sus declaraciones de que ya no se daban clases de Derecho Constitucional en la UNAM, el panista Santiago Creel invitó al presidente López Obrador a presenciar cómo las daba en la máxima casa de estudios.

"Ahora que dije de que ya no le daban importancia al derecho constitucional y al derecho agrario y al derecho laboral, salió Creel a decir que daba clases de derecho constitucional. Imagínense. ¡Ay, nanita!", respondió el Presidente a Creel.

---Salinas cooptó a todos los intelectuales y académicos de la UNAM

Este martes 26 de octubre, López Obrador pidió en su mañanera que le ayudaran a encontrar libros de la UNAM que durante el periodo neoliberal cuestionaron la corrupción que imperó en los 36 años.

"A ver cuántos tratados, libros, ensayos sobre la corrupción, cuántos tratados, libros, ensayos sobre la entrega de bienes de la nación a particulares en el gobierno de Salinas. No van a encontrar muchos porque Salinas los cooptó a todos los intelectuales y académicos; o no a todos, a la mayoría. No hay nada", expresó.

También respondió al diputado Gabriel Quadri, quien dijo que aunque no estudió en la UNAM, estaría dispuesto a asistir a una marcha contra López Obrador.

"Entonces, están diciendo: ´Bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente´. Yo diría: Ojalá lo hagan, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo", respondió.

Recordó que en periodos pasados se quiso cobrar cuotas en la UNAM, como parte de la privatización.

---Es importante que se ventilen los asuntos de la UNAM

En su conferencia de este miércoles 27 de octubre, el presidente López Obrador hizo referencia "a la polémica tan buena sobre la UNAM".

En Palacio Nacional, López Obrador volvió a referirse al exrector Narro, quien "sigue siendo muy influyente".

Cuestionado sobre irregularidades en el manejo del presupuesto de la UNAM y sobre el salario del rector Enrique Graue, "superior a los 200 mil pesos mensuales", López Obrador dijo que "es importante que se ventilen estos asuntos".

"Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la autonomía universitaria. Vamos a seguir impulsando la educación pública, la UNAM es una gran universidad. No han podido destruirla, es tan importante por su cuerpo académico, por sus investigadores, aun con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal", dijo.

Agregó que la UNAM fue puesta "al servicio del régimen" y se cooptó a académicos que se volvieron ideólogos del neoliberalismo "sobre todo en el gobierno de Salinas" y por eso ya no se abordaron "los grandes y graves" problemas nacionales.

En su quinto día de comentarios hacia la UNAM, el Presidente planteó que "tiene que reformarse la Universidad".

Mencionó otra vez que la UNAM se salvó porque querían cobrar cuotas y expresó su apoyo a la máxima casa de estudios porque "nunca van a faltarle los recursos a las universidades públicas".