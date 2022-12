Los embajadores mexicanos que han sido expulsados de un país

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- La canciller Ana Cecilia Gervas anunció este martes la decisión del gobierno de Perú de declarar como persona non grata al embajador de México, Pablo Monroy Conesa ante la "injerencia" del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las decisiones tomada en contra del expresidente Pablo Castillo.

"Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención", dijo en un mensaje a través de sus redes sociales.

Sin embargo, Pablo Monroy no ha sido el único embajador mexicano en ser expulsado de un país vecino, tal es el caso de la embajadora María Teresa Mercado, quien fue declarada como persona non grata en Bolivia.

Durante el mandato de la expresidenta interina Jeannine Áñez (quien presidio el mandato de 2019 a 2020), el gobierno de Bolivia declaró como non grata a la Embajadora mexicana María Teresa Mercado a quien de igual forma se le sumó un ultimátum de 72 horas para salir del país.

Mientras que el Estado Plurinacional de Bolivia acusó al gobierno del presidente López Obrador de proteger a criminales, por lo que el gobierno mexicano defendió el actuar de su embajadora y consideró la expulsión una decisión de carácter político.

México da asilo a exprimera dama. El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que su país le concedió asilo político a la exprimera dama Lilia Paredes y a sus dos hijos, que son menores de edad. Detalló que la esposa del exmandatario Pedro Castillo se encuentra en la embajada mexicana en Lima. La Cancillería de Perú anunció que le otorgó un salvoconducto para ir a México.