"Los jóvenes han relajado las medidas", acusa Alfaro

Desde hace un par de semanas, los contagios de Covid-19 se han incrementado en Jalisco, por lo que se corre el riesgo de volver a detener las actividades económicas del estado, advirtió el gobernador Enrique Alfaro, quien indicó que son los jóvenes, principalmente, quienes han relajado las medidas de sanidad para prevenir la propagación del virus.

"Estamos saliendo a realizar actividades no esenciales sin los cuidados necesarios: los centros comerciales están llenos de gente paseando; los centros turísticos a tope, los bares y restaurantes llenos, pero lo más preocupante de todo, es que muchas de estas personas que andan de paseo dejaron ya de usar el cubrebocas, y muchos de los negocios dejaron ya de aplicar las medidas establecidas en los protocolos vigentes. Esta realidad se ve reflejada en un dato duro: los contagios están aumentando en la población más joven, que es la que menos se está cuidando", indicó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Según los datos presentados por el mandatario, 40% de los contagios se dan en la población que tiene entre 15 y 34 años, lo que explica que, a pesar de haber más contagios, la ocupación hospitalaria ha bajado hasta 19% de la capacidad instalada.

"Los jóvenes son más resistentes, pero se nos olvida que esos jóvenes contagiados que no van al hospital pueden contagiar a sus padres y sus abuelos, quienes están mucho más expuestos a la muerte, así de claro", dijo.

Hasta ayer se contaban en la entidad 3 mil 381 muertes por Covid-19, y durante la última semana los casos activos superaron los 4 mil, por lo que hay alta probabilidad de rebasar la incidencia de 400 casos por cada millón de habitantes, una de las condicionantes impuestas por la administración estatal para activar el llamado "botón de emergencia" y parar de nuevo las actividades productivas en la entidad.

Por lo anterior, Alfaro Ramírez hizo un llamado a los ciudadanos a retomar las medidas de prevención establecidas y, en particular, pidió a los 125 alcaldes reforzar la vigilancia.

Aunque 92% de las actividades económicas de Jalisco están activas, el gobernador dijo que no hay condiciones para continuar con la reapertura de lugares como estadios y antros o regresar a las clases presenciales.