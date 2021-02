Los medios y las redes quieren ver sangre, acusa Nahuel Guzmán

El arquero de los Tigres, Nahuel Guzmán, se defendió en sus redes sociales luego del primer gol que recibió en la cancha del Alfonso Lastras.

A los 24 minutos del partido entre los felinos y el Atlético de San Luis, Juan David Castro aprovechó que Nahuel estaba adelantado para disparar desde la media cancha y meter el 1-0 en el partido.

Este viernes, el guardameta sudamericano publicó un mensaje al respecto: "Me avisa una vecina que ayer fue el 2do gol que me hicieron de media cancha en 15 años de carrera (411 partidos).

Muy atenta ella, se percata que 10 minutos después corté un avance claro de gol y me pregunta:?"¿Sabes cuántos avances de esos cortaste x jugar 2 pasos adelantado?".

Además, Guzmán catalogó que lo que buscan "los medios y las redes, es ver sangre". "...eso nunca importará. Los medios y 'las redes' quieren ver sangre. El comunicador que nunca habló de mi crecimiento profesional, ni mis logros, ni de los de mis equipos...hoy tiene la mesa servida, la comida en bandeja y los cubiertos afilados. Y así, el error será condena".

El duelo en la casa de los potosinos finalizó empatado 2-2 en el arranque de la Jornada 8 del Guardianes 2021.