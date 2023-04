¿Los microsismos son el anuncio de un terremoto? UNAM lo explica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- La tarde del jueves y la mañana de este viernes, dos microsismos de menos de dos puntos de magnitud, alertaron a los habitantes de la Ciudad de México, específicamente en las alcaldías Coyoacán y Álvaro Obregón, por su frecuencia y por la percepción de los mismos.

Entre desalojos y temor, los capitalinos se preguntan si son fenómenos aislados o si estos movimientos podrían estar anunciando un terremoto de mayor magnitud como los ocurridos en septiembre de 1985 y 2017.

Ante la incertidumbre, el Servicio Sismológico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que dichos eventos ocurren debido al alto potencial sísmico que tiene el país, en especial la CDMX.

En lo que va de 2023, se han registrado 21 sismos con epicentro en alcaldías de la capital del país; entre ellos, la mayor parte ocurrieron en Iztacalco, con 7; Coyoacán, 6 y Magdalena Contreras, 4.

El resto ocurrió en Álvaro Obregón, con 2; Benito Juárez, con 1 y Miguel Hidalgo con 1.



Microsismos en CDMX, ¿por qué ocurren?

Sin embargo, en ninguno de estos temblores la magnitud sobrepasó los tres puntos.

Al respecto, integrantes del departamento de sismología de la casa de estudios, explicaron que no se tratan de hechos aislados sino eventos que obedecen a la alta sismicidad que hay en México, pero sobretodo en la capital del país.

De acuerdo con los expertos, la CDMX se ubica sobre la Cuenca de México, zona localizada sobre la parte central de la Faja Volcánica Trans-Mexicana, que es un fallamiento activo que está bajo el subsuelo.

Esta Faja está completamente rodeada por montañas donde dominan las estructuras volcánicas más importantes como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Ajusco y en el Estado de México, el Nevado de Toluca, zonas que registran varios sismos de baja magnitud al año por el reactivamiento de antiguas fallas geológicas.

Asimismo, estos movimientos pueden ser provocados por la acumulación de la tensión regional o el hundimiento del Valle de México, según detalla el reporte del Servicio Sismológico de la UNAM.

Aseguran que no es raro que estos movimientos ocurran pues se dan casi todos los días por decenas, pero en un nivel mínimo de percepción y rara vez presentan réplicas.

Por ello, la UNAM llama a los capitalinos a no preocuparse pues si bien la Ciudad de México se encuentra establecida sobre una zona de naturaleza sísmica, los terremotos no pueden predecirse, ni por causa de pequeños movimientos.