Los Moretennis llegan a San Lázaro

Productos de calzado provenientes de San Mateo Atenco, llegaron a la Cámara de Diputados para vender los "Moretennis", calzado deportivo con los logos y colores de Morena, así como productos con las leyendas "Morena", "Esperanza de México" y "Claudia Sheinbaum", entre otros.

Son parte de una exposición de calzado que fue instalada desde la mañana de este martes al interior del recinto legislativo de San Lázaro.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Bobadilla, Presidente del Movimiento Zapatero de San Mateo Atenco, explicó que la idea surgió tras las crisis que hubo durante la pandemia.

"La idea surge después de la pandemia. Para reactivar nuestros talleres quisimos viralizarnos y poner de moda a San Mateo Atenco, y fue así como nos subimos a la campaña en 2023 de la maestra Delfina Gómez en el Estado de México, y creamos un concepto que se llamó Delfímoda con tenis de Morena y con la imagen de la entonces candidata a gobernadora, que nos permitió que muchos medios hablaran de San Mateo Atenco", explicó.

El líder del gremio zapatero, detalló que en la actualidad, son más de 50 productores quienes fabrican Moretennis, ahora con los logos y colores del partido, además de tennis con las leyendas de políticos y funcionarios destacados de Morena.

"Los costos van de 350 a 450 pesos, hay algunos que están pintados a mano, hay modelos de la doctora Claudia sheinbaum", puntualizó.

Jorge Bobadilla recordó que por esta estrategia de venta, han recibido denuncias de otros partidos políticos, pero aclaró que la producción de los Moretennis, es idea propia, y no está vinculada a ningún instituto partidista.

"Es curioso que la gente adquiera productos de un partido político, parece mentira, pero los buscan. Incluso recibimos quejas de algunos partidos políticos que pensaron que el Instituto político no los compraba, pero no, la misma gente es la que se acerca, los ve, y los compra", concluyó.