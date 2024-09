Los normalistas vandalizan un cuartel militar

Chilpancingo, Gro.- Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lanzaron petardos al interior del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, como parte de la jornada de lucha por la presentación de sus 43 compañeros desaparecidos hace 10 años.

Alrededor del mediodía de ayer unos 18 autobuses arribaron al batallón. El contingente fue encabezado por los padres y madres de los 43 desaparecidos, acompañados por organizaciones sociales y alumnos de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México (FESCM).

Antes del ataque, en la puerta principal del batallón, los padres y madres realizaron un mitin. En el acto acusaron a los militares de haber participado en los ataques y desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.

Los padres y madres lamentaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya protegido al Ejército y no haya podido obligarlo a entregar la información con la que cuenta sobre la desaparición de los estudiantes.

Denunciaron que el Ejército insistentemente se ha negado a entregar 800 folios de información de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.

De acuerdo con distintas investigaciones, ha ubicado la participación del Ejército antes, durante y después de los ataques contra los normalistas.

Las pesquisas han detectado que los soldados los monitorearon desde que salieron de la normal en Tixtla, rumbo a Iguala.

Durante los ataques, los militares tenían el control de las cámaras del C4 y después salieron a hacer recorridos por las calles de Iguala esa noche.

Incluso en el último informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), José Rodríguez, ordenó asesinar a seis de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

También lamentaron que el presidente no haya cumplido su palabra de resolver el caso. Afirmaron que su voluntad política no fue suficiente porque no se materializó y, al contrario, se topó con el Ejército.

Este fue el tercer día de la jornada de lucha por la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos. Al término del mitin, los estudiantes comenzaron a lanzar petardos al interior del batallón. Luego, lanzaron por una barda una camioneta que la tumbó, al final le prendieron fuego. Los soldados respondieron lanzando gases lacrimógenos, después de lanzar los petardos, los jóvenes se retiraron en los autobuses.