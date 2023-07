Los nuevos tipos de viajes que dejó la pandemia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- En los últimos años el mundo ha experimentado una transformación significativa en la forma en la cual viajamos. La pandemia generó una serie de cambios en la industria del turismo, dando lugar a la creación de nuevos tipos de viajes.

Estas modalidades han surgido como respuesta a las restricciones de viaje, a la urgencia de volver a viajar y a la necesidad de adaptarse a la nueva normalidad de las personas. Cloudbeds, plataforma de servicios para el sector hotelero, dijo que se puede observar cómo desde las staycations hasta el bleisure, viajar no es como lo era antes y la industria turística tiene que estar preparada para las tendencias que vienen.

Mario Molina, senior manager de Referral Partners de Cloudbeds, explicó que están las ‘'staycations", un término en inglés que surge de unir dos conceptos, 'stay' (quedarse) y 'vacation' (vacaciones), y que se ha vuelto popular en los últimos meses. Estas son vacaciones en las que uno se queda en su propia ciudad o en su región cercana, en lugar de viajar a destinos lejanos.

"Esta modalidad ha ganado popularidad debido a las restricciones de viaje impuestas durante la pandemia. Los viajeros han descubierto que su propio entorno local puede ser un destino turístico sorprendente y gratificante. Además, las staycations promueven el apoyo a la economía local, ya que los viajeros gastan su dinero en restaurantes, hoteles y atracciones cercanas", dijo la empresa.

También destacó el turismo de venganza, un fenómeno que ha surgido como una respuesta emocional a los largos meses de confinamiento y restricciones de viaje.

"Vemos al turismo de venganza, como 'aprovechar el tiempo perdido durante la pandemia', lo cual a pesar de tener meses sin restricciones en la mayor parte del planeta, muchos viajeros siguen buscando", señaló Molina.

En el Informe Sobre el Estado del Alojamiento Independiente 2023 de Cloudbeds se puede apreciar un aumento de ocupación en los alojamientos a partir del verano de 2022 principalmente en Norteamérica y Europa.

Entrando a los viajes combinados, otro esquema que ha cobrado fuerza es la 'flexcation'. Esta modalidad combina el trabajo remoto y las vacaciones, permitiendo a los viajeros trabajar desde cualquier lugar mientras disfrutan de un entorno nuevo y estimulante.

Con la creciente popularidad del trabajo a distancia, muchas personas han optado por aprovechar esta flexibilidad y llevar su oficina virtual a lugares como playas tropicales, montañas o ciudades emocionantes. La 'flexcation' ofrece una oportunidad única de combinar el trabajo con el placer, lo que permite a las personas mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal.

El término 'bleisure', o como lo llama The Wall Street Journal, 'mullet travel', se refiere a la combinación de negocios y ocio.

"Antes de la pandemia, los viajes de negocios eran comunes en todo el mundo, pero la situación actual ha llevado a una redefinición de esta modalidad. Ahora, los viajeros de negocios aprovechan su tiempo libre después de las reuniones para explorar el destino que visitan".

El 'bleisure' permite a los viajeros disfrutar de una experiencia más enriquecedora, descubriendo la cultura, la gastronomía y las atracciones turísticas del lugar, afirmó Molina.

"Esta combinación de trabajo y ocio no sólo beneficia a los viajeros, sino también a los destinos, ya que se promueve el gasto adicional y la prolongación de la estadía", agregó.

Las 'staycations', el turismo de venganza, las 'flexcations', el 'bleisure' o 'mullet travel' son sólo algunas de las opciones disponibles.

"Cada una de estas modalidades ofrece una experiencia única y enriquecedora, permitiendo a los viajeros redescubrir su entorno local, aprovechar al máximo su tiempo libre y combinar el trabajo con el placer", dijo el directivo.

A medida que el mundo se recupera de la pandemia, estos nuevos tipos de viajes seguirán ganando popularidad y dando lugar a experiencias inolvidables para los viajeros de todo el mundo.