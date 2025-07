LOS PERRITOS PREHISTÓRICOS DE SLP

Desde la era del hielo hace 2.5 millones de años, miles de nevadas sin derretirse, se acumularon en enormes capas de hielo, de kilómetros de espesor, sobre Europa, el norte de Canadá y E.U.; causando que el nivel del mar bajara más de cien metros. Esto dejo descubiertas regiones enteras, por donde diversas especies migraron hacia otros ecosistemas, antes separados por el mar. Desde hace unos 28,000 años tribus de cazadores, ancestros de nuestros pueblos originarios, empezaron a migrar hacia América, en busca de animales para cazar, atravesando por Beringia, porción de tierra emergida en el estrecho de Bering.

La caza en América era abundante y relativamente fácil, pues las especies del nuevo continente aún no habían desarrollado el instinto de huir de los humanos, armados con lanzas y atlatls que parecían palos inofensivos. Los grandes animales, como mamuts, bisontes o caballos, no advertían lo letales que podían ser esas nuevas bandas de cazadores bípedos, que colocaban trampas o los despeñaban ahuyentándolos hacia profundas barrancas.

A lo largo de milenios, arribaron varias oleadas de grupos cazadores, los últimos llegaron con sus recientemente domesticados perros; muy útiles por su gran olfato y oído, para ubicar animales y alertar de osos o felinos durante la noche.

Los perros, descendientes de los lobos, habían evolucionado intensos comportamientos sociales, como valentía, lealtad a sus lideres y defensa coordinada de su manada (humana o canina) etc. Los lobos que devendrían en perros, habían sido inicialmente domesticados en Siberia y Europa. En la película “Alfa”, del 2018; se describe como hace aproximadamente 20, 000 años, lobos y humanos descubrieron que, en lugar de atacarse, podían asociarse para sobrevivir en un mundo frio y hostil lleno de grandes animales.

“El perro, descendiente del lobo, fue el primer animal domesticado por el hombre primitivo y llego a América por Bering junto con los cazadores- recolectores” nos comenta el Dr. Raúl Valadez Azua, biólogo de la UNAM. Estudioso de la domesticación de las varias especies animales en Mesoamérica que favorecieron los primeros asentamientos de los pueblos originarios. En arqueología cada resto que se descubre, esconde toda una historia de vida de un pasado lejano, así cada animal domesticado tiene una fascinante historia evolutiva.

El Dr. Valadez es autor de la serie de cuatro libros: “Los Animales Domésticos; estudio, origen e historia”, disponibles en versión digital PDF en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En Cedral, SLP, el Dr. Gilberto Pérez Roldan. Coordinador de la Licenciatura en Arqueología de la FCSH, de la UASLP; junto con el INAH y la UNAM en un proyecto conjunto, encontraron restos de perros de unos 13,500 años de antigüedad, resultando ser los más antiguos hallados en Mesoamérica, en ese mismo lugar, también se encontraron restos de varias especies ya extintas, cerca de campamentos humanos prehistóricos.

Al final, la mayoría de los animales de la megafauna de los pastizales y bosques se extinguieron hace unos 11,700 años. A pesar del advenimiento de la agricultura y casi abandono de la caza como actividad principal para obtener alimento; el binomio milenario hombre-perro, no se rompió. Los perritos mantuvieron su vieja relación fraterna con las familias de humanos; como compañía, mascotas, o personajes de leyendas y creencias locales. Tanto en Eurasia como en el nuevo mundo se seleccionaron para desarrollar nuevas razas de perritos, surgiendo las tantas que conocemos. Sin embargo, en el fondo todas, sin importar tamaños, formas y tonos, poseen comportamientos similares heredados de sus antepasados en las llanuras de Eurasia.

Perros y humanos llevamos miles de años juntos. Cuantas aventuras, viajes, épicas cacerías, catástrofes naturales habrán ocurrido sin que haya memoria. Nunca olvidemos que nuestros amistosos lomitos son aguerridos descendientes de lobos del Pleistoceno, respetemos su histórica dignidad. En algún momento, pudieron haber salvado la vida de un antepasado nuestro y de no haber sido por ese perrito ya olvidado, no estaríamos aquí. No obstante, ellos parecen recordar mejor nuestra historia en común, reconocen nuestras emociones y sentimientos, más que fieles amigos ya son familia.

? Las tierras emergidas por el descenso del nivel del mar, sirvieron como puentes por donde emigraron muchas especies; entre ellas los humanos.

? Hace unos 15,000 años sucesivas migraciones de cazadores atravesaron la tierra de Bering acompañados de fieles y valientes perritos, cuyos nobles instintos consideraban a los humanos como parte de su manada.

? En México los perritos de antiguos cazadores que atravesaron Bering, Seleccionados artificialmente, evolucionaron en el interesante Xoloitzcuintle y el “feroz” Chihuahueño.

? Mujer con perrito.

De valiente compañero de caza, firulais se volvió una cariñosa mascota en las familias del México prehispánico.