Los que saltaron fila para aplicarse vacuna recibirán segunda dosis para evitar desperdicio

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció que las personas que se vacunaron contra Covid-19, aún sin ser personal médico, recibirán la segunda dosis del biológico de Pfizer, porque de lo contrario se estaría desperdiciando el fármaco.

"Las personas que se saltaron la fila, cometieron acto moralmente reprobable en términos de justicia distributiva, es inapropiado que se hayan saltado la fila, en medida que la priorización no era que ya les tocara, sin embargo, la mecánica de salud pública no debe interferirse por percepciones de castigo".

Agregó que desde que se hicieron públicas a las personas que se "saltaron la fila", se ha pedido desde redes sociales que no se les aplique la segunda dosis por haber actuado de manera incorrecta, sin embargo, el funcionario enfatizó que tomar dicha decisión sería contraproducente porque se ejercería la justicia a partir de una política de salud pública.

"Hay peticiones en redes de que no deberían ponerle la segunda dosis a estar personas, pero esto carece de sentido porque estaríamos desperdiciando dosis y sería una arbitrariedad para la protección de las personas, sería un decisión de facto de ejercer un acto de justicia con una medida de salud pública".