Los sucesos que dieron origen a la fe guadalupana

La devoción a la Virgen de Guadalupe se encuentra arraigada en la sociedad mexicana desde hace siglos, sin embargo, antes de ser una celebración reconocida por las autoridades eclesiásticas tuvieron que pasar diversos acontecimientos que probaron la magnitud de la fe de sus creyentes antes de ser considerada como la figura religiosa más importante de México.

Su primera aparición está situada en 1531, según la tradición oral señalada en la obra "Nican Mopohua", publicada en 1648, del bachiller criollo, Miguel Sánchez, explica en entrevista la historiadora de la UNAM y directora del proyecto de difusión cultural "Educación femenina. Historia. Europa y Nueva España", Andrea Pérez Juárez. "El culto a la imagen Guadalupana existía ya en la segunda mitad del siglo XVI, así lo comprueban numerosos registros sobre las peregrinaciones en recuerdo de la antigua adoración a la diosa Tonanzin cuyo templo se situaba en el cerro del Tepeyac, que posteriormente se fusionó con el de la Virgen Morena con la construcción de una ermita".

Relata que uno de los primeros momentos que constatan la relevancia del culto Guadalupano para la sociedad novohispana, fue el grabado mandado a confeccionar por el Arzobispo de México, Juan de la Serna, con el escultor Samuel de Stradanus, usado para conseguir recursos y apuntalar la ermita dedicada a la Virgen. "Para inicios del siglo XVII esta primitiva iglesia, que se había construido para albergar la imagen (de la Virgen de Guadalupe), ya tenía un desgaste importante pues, como hoy en día, había grandes peregrinaciones y con la finalidad de reconstruir y ampliar este recinto se hacen estos grabados, como estampas sueltas, para obtener dinero mediante limosnas".

En ese sentido explica que fue importante porque son los primeros milagros atribuidos a la Virgen, pues en la imagen se están contando una serie a acontecimientos donde ella está interviniendo para ayudar a la gente. "Lo que nos habla que para inicios del siglo XVII ya se le tenía considerada como una advocación y el grabado revela que hay un culto a la imagen plasmada en el ayate y que ya tiene estos elementos iconográficos que empiezan a fijar una tradición relacionada con diversos favores que se le piden", asegura la historiadora egresada de la UNAM.

Explica Andrea Pérez que el segundo evento de relevancia donde se hace hincapié a la fe guadalupana se cuenta en relatos de la Inundación de 1629 "cuando una fuerte lluvia, de casi dos días, cayó en la Ciudad de México inundándola con una subida de hasta dos metros de agua provocando la caída de casas".

En aquel entonces la gente con mayor poder adquisitivo pudo refugiarse en los pisos altos, que no eran muchos, y mandó construir canoas para transportase y conseguir alimentos. Se levantaron puentes de madera entre las construcciones para permitir, la movilización a pie y la celebración de servicios religiosos, en techos y terrazas, que eran de suma importancia para la sociedad novohispana.

"No obstante las cosas se salieron de control rápidamente pues los precios de las materias primas y consumibles se dispararon enfrentando a productores, comerciantes y clientes por igual". La situación no mejoró y la Ciudad seguía estancada agudizando las muertes por las condiciones insanas que se vivían, acaeciendo miles de personas por enfermedad y la falta recursos para alternarlas. Fue en aquel entonces que los habitantes de la Ciudad solicitaron protección de la Virgen de Guadalupe mediante la colocación nichos con pequeñas esculturas de piedra de la Virgen en las casas para proteger sus hogares de la inundación y las subsecuentes lluvias.

"Además se sacó de la ermita la imagen de la Virgen y en una procesión en canoa es llevada hasta la catedral rogándole que cese la inundación. Al terminar ésta se le declara como patrona de la Ciudad de México", afirmó entrevista la historiadora Pérez Juárez y también difusora de cultura con ocho años de experiencia.

El otro evento que consagró la creencia masificada en la Virgen fue la Epidemia Matlazahua de 1737 narrada en la obra de Cayetano Cabrera Quintero "Escudo de Armas de la Ciudad de México", cuando la Ciudad de México sufrió una infección masiva debido a las condiciones insalubres en la capital, lo que provocó el esparcimiento de la peste. "La enfermedad azotó a la capital con velocidad y la transmisión se extendió a diversas poblaciones conectadas por los caminos reales en los que se transportaban personas y mercancías con fauna infectada, como ratas o piojos, llegando a lugares tan distantes como Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango o Aguascalientes".

Luego de poco más de dos años de padecimientos y un enorme número de decesos, "se pensó que era un castigo de Dios hacia la gente por la maldad de sus actos, entonces se organizaron misas y rezos públicos encomendados a la Virgen de Guadalupe con lo que la enfermedad cesó. Esto desembocó en el nombramiento de la Virgen como patrona no sólo de la capital del país, sino de toda la Nueva España por el papa Benedicto XIV, con un escudo plasmado en 'Escudo de Armas de la Ciudad de México' y que no sólo sería un símbolo heráldico, sino que también era una imagen divina de protección ante cualquier mal".

Como se aprecia el México católico ha ido de la mano con eventos que se atribuyen como milagros y salvamentos que los fieles le reconocen a la Virgen del Tepeyac. "En la actualidad dichas manifestaciones de fervor siguen siendo comunes, tal es el caso de los exvotos los cuales son muestras de gratitud elaboradas por los creyentes con sus propios recursos. Estas cuentan, en imágenes y palabras la historia de cómo se dio la intervención divina en algún favor o milagro ya sea por la recuperación de la salud de una persona o el salir ileso de algún accidente sufrido. En suma el reconocimiento y la representación artística de estos milagros son el núcleo de la fe guadalupana desde el inicio de la Colonia hasta el siglo XXI", finalizó la directora de "Educación femenina".