Los taxis de aplicación, con espacio en el AICM

Ciudad de México.- El almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que se habilitará un estacionamiento de corta estadía para taxis de aplicación en el AICM.

Explicó que dentro de la modernización del aeropuerto hay un predio de la Secretaría Defensa Nacional que se está adaptando, "que está fuera de la zona federal y que ahora sería un espacio, no exclusivamente para los taxis de aplicación, sino que es un estacionamiento de corta estadía básicamente donde se pueden poner".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que se resolverá el conflicto entre taxistas y aplicaciones.

En ese sentido, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dijo que los taxis concesionados tienen mayores gastos para operar que los que operan por aplicación; sin embargo, indicó que también los de aplicación tienen derecho a trabajar.

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"Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Ya tuvimos reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados que está de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación", explicó el almirante.

Señaló como fundamental que los taxis de aplicación entiendan que no pueden ir hasta las terminales a recibir el pasaje, "pero sí se les van a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir", subrayó.