Lucha contra la corrupción es una farsa: PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano calificó de "muy grave", la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sostiene contra el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, información que fue revelada este lunes por EL UNIVERSAL.

En entrevista con El Gran Diario de México, advirtió que los hechos desnudan que la lucha contra la corrupción de este gobierno "es una farsa".

"Lo que hoy se publica en EL UNIVERSAL sobre estos manejos financieros del Fiscal General de la República de años anteriores a la fecha, son muy graves, ¿en manos de quién está la justicia en nuestro país?, ¿en manos de quién están los órganos encargados de perseguir los delitos y de combatir la corrupción?, y todo esto viene a demostrar que la lucha contra la corrupción, la bandera insignia de este gobierno está desnudándose como una verdadera farsa", declaró.

El líder del sol azteca advirtió que desde su partido político no permitirán que el tema quede en una denuncia mediática, aunque reconoció que analizarán ante que instancia interpondrán una querella, toda vez que ya no se sabe en quién confiar.

"Lo primero que hay que hacer es desde luego exigirle al gobierno de México que se investiguen estas denuncias, ya no sabe uno a estas alturas a qué órganos del estado mexicano recurrir, ¿denunciaremos al titular de la FGR ante la UIF o al extitular de la UIF ante la FGR?, esto sitúa al Estado en medio de la desconfianza a las instituciones en esta administración", apuntó.

Zambrano Grijalva agregó que con la información que hoy sale a la luz, pareciera que el titular de la FGR y el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, "se andaban investigando mutuamente para ver quién era más corrupto" y "para ver quién tenía más cola que le pisen".

"Ambos cuidándose las espaldas, el de la UIF investigando al de la FGR y el de la FGR al de la UIF. Están saliendo más oscuros en su manejo que todos los que les antecedieron en las pasadas administraciones", concluyó.