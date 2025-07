Luisa Alcalde: 'No hay intocables' en Morena

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que "no hay intocables" porque "no hay impunidad", esto frente a los señalamientos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada que recaen sobre figuras políticas de Morena.

Al ser cuestionada específicamente sobre personajes como Adán Augusto López, Alcalde refirió que la responsabilidad de investigar recae en las autoridades ministeriales, quienes deben iniciar carpetas de investigación si encuentran pruebas de algún ilícito.

En Torreón, Coahuila, donde la presidenta de Morena estuvo para anunciar la formación de comités en cada una de las secciones electorales del Estado, destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores, no protege ni es cómplice de nadie.

Señaló que si una persona, sea militante o no, tiene indicios de haber cometido un delito o un acto de corrupción, "se tiene que investigar" y se tiene que pagar en caso de encontrarse culpable.

Sobre el caso del exsecretario de seguridad de Tabasco, dijo que sus derechos políticos fueron suspendidos de inmediato por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, actuando de oficio, una vez que se conoció una carpeta de investigación y una orden de aprehensión en su contra.

Alcalde subrayó que la diferencia con el pasado es que ahora las investigaciones son iniciadas incluso por gobiernos emanados de su propio movimiento como en el caso de lo que sucede en Tabasco, sin complicidades ni intentos de encubrimiento, aseguró.

"En épocas anteriores levantabas el teléfono y 'no, tápale a lo que hayas encontrado'. De ninguna manera. Te vuelves cómplice. Si encuentras elementos de actos de corrupción se tiene que actuar, se trata de quien se trate. No importa si es de Morena o no es de Morena", comentó.

Aseguró que hoy, con todas las garantías, con autoridades libres, la fiscalía del estado, la general, tienen toda la posibilidad de investigar.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde señaló que se debe analizar la posible alianza con el Partido del Trabajo (PT) en la elección de Coahuila, luego de que fueron separados en la última elección por diferencias internas.

"Mira, quien tiene la decisión sobre las alianzas es la Comisión de Elecciones y en todo caso el CEN y lo va a evaluar, pero lo va a evaluar más adelante si vamos a tener o no una alianza con el Partido del Trabajo", expuso en conferencia desde Coahuila.

"Incluso con el propio Partido Verde, aunque entendemos ha habido declaraciones por parte de su dirigencia, todavía no nos hemos sentado para discutir la posibilidad de esta alianza, lo haremos y en su momento lo comunicaremos con ustedes", expuso.

En las últimas elecciones estatales, Morena y PT fueron separados con Armando Guadiana y Ricardo Mejía, respectivamente.

Esto se suma a las declaraciones de Luis Fernando Salazar, quien calificó al diputado Ricardo Mejía como un "traidor", por lo que descartó que vayan a ir en alianza.