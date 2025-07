La revanchaDecepciones verdes

Era previsible que Xavier Nava buscara la manera de tomar revancha del Congreso potosino, que intentó, sin éxito, inhabilitar su carrera política con un fallo en contra.

No tardó mucho después del fallo favorable de la justicia federal que aniquiló los argumentos de la pasada Legislatura para tratar de bloquear al navista. Ayer se abrió de capa y anunció sus medidas legales, por la vía de una demanda.

A ver cuál es el alcance que tendrá la batalla legal que se avecina y será muy interesante si la racha positiva navista persiste y se convierte en un obstáculo para el gallardismo.

No tardó mucho la respuesta del alcalde de Valles a la revelación de que su rival político José Luis Romero Calzada se encargará de distribuir en Ciudad Valles al menos diez mil despensas entregadas, presuntamente, por el gobierno del estado.

El señalamiento que hizo fue una declaración de cómo le cayó la noticia: la entrega de recursos no se puede dejar en manos de “esquizofrénicos, paranoicos y bipolares, pero no he dicho nombres”.

Ironizó sobre la moda de “enviar mensajes subliminales” cuando se le preguntó por qué ayer vestía una camisa color guinda, aunque también dijo que se consideraba “el más gallardista de San Luis”, aunque en esto último, se le notó el tono de reproche.

Tiene motivos. La respuesta oficial del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, hecha a través de la Sedesore, se limitó sólo a deslindarse del reparto de las despensas, asegurando que los apoyos se entregan directamente, sin intermediarios.

La postura no va más allá, sin atreverse a anunciar una investigación sobre cómo centenares de despensas del gobierno fueron a dar a manos de Romero Calzada y sin señalar si se trató de un acto ilegal, que deba ser sancionado.

Hablando de Morena y de gente a la que se le ubicaba como “la más gallardista”, se concretó el arribo de Ernesto Barajas Ábrego al partido guinda.

Cercano al gallardismo desde los tiempos de fundacionales del movimiento en Soledad. Gozó del arribo al gobierno estatal, haciéndose cargo de la SEGE y luego vino el descenso: el exilio del primer círculo cuando lo mandaron al Cefim y luego de regreso al Ayuntamiento de Soledad.

Su valor para Morena radica en el conocimiento de los tejes y manejes internos del gallardismo, que será de gran utilidad para los próximos comicios.

A ver si en el lado verde no lamentan la deserción.