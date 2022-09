Madre bloquea carretera de Sonora para que le regresen a su hijo

A-AA+

Yahaira Ruiz desesperada busca respuestas, no sabe porque el pasado viernes elementos de la Marina detuvieron a su hijo, y no se lo han regresado, ni lo encuentra; junto con más familiares bloquea la Carretera Federal México 15, a la altura del kilómetro 6, provocando un caos vehicular.

El viernes 26 de agosto, fueron reportados desaparecidos los jóvenes Jesús Antonio Paniagua Ruiz, de 24 años y Martín Antonio Soto Robles, de 19 años de edad.

"Yo solamente quiero que me regresen a mi hijo, la última llamada que tuve de él fue a las 12:40 horas, iba saliendo de su trabajo, me dijo espérame mamá me detuvo la Marina".

Familiares y amigos han realizado protestas en la ciudad de Guaymas y le piden apoyo a la alcaldesa morenista Karla Cordova para que les ayude a localizarlos.

La señora Ruiz asegura que en redes sociales circula un video donde se observa que los jóvenes fueron detenidos por elementos de la Marina.

Esta tarde de lunes, la Guardia Nacional emitió una alerta de cierre por manifestación en el kilómetro 6 del Libramiento Guaymas-Hermosillo, recomienda tomar vía normal por Guaymas y Empalme. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, exigen los familiares de Jesús Antonio Paniagua Ruiz y Martín Antonio Soto Robles.