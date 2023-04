Madre buscadora desmiente a AMLO por dichos de su desaparición

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el lunes pasado se reportó la desaparición de Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que "esta señora buscadora, muy reconocida, y su familia tenían protección y al parecer ella tomó la decisión de ir a otro sitio".

En su conferencia mañanera del 17 de abril, López Obrador informó que el subsecretario Alejandro Encinas ya le había informado de la desaparición de la madre buscadora, por lo que ya se investigaba.

"Esta señora buscadora, muy reconocida, y su familia tenían protección y al parecer ella tomó la decisión de ir a otro sitio, otro lugar, también en Sonora, y se reportó su desaparición y ya se está atendiendo el tema", dijo López Obrador, para minutos después informar que ya había sido localizada.

Este jueves, Ceci Flores publicó en redes sociales un video en el que respondió al presidente López Obrador que su ausencia no fue por gusto, sino por necesidad, "porque quién por gusto o por querer va a estar arriesgando su vida constantemente".

"Y yo le puedo desmentir y decirle que no es porque quise, es por necesidad", expresó.

"Los cuatro elementos de la estatal que estuvieron conmigo en todo momento, acompañándome; dos de ellos y dos que fueron a buscar a un sitio, que si no hubiera sido por ellos, pues mi vida hubiera acabado en ese lugar y la de ellos también", relató Ceci Flores.

Aseguró que si las autoridades realizaran su trabajo, no arriesgaría su vida constantemente.

"Así que, Presidente, no es por gusto que salgo del refugio, es que si las autoridades hicieran su trabajo yo no arriesgaba mi vida continuamente", finalizó.

El día que reportaron mi desaparición el presidente dijo que tenía seguridad pero decidí irme.



— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 20, 2023

Ceci Patricia Flores Armenta se convirtió en madre buscadora cuando hombres armados se llevaron a su hijo Alejandro, de 21 años, el 30 de octubre de 2015, en Los Mochis, Sinaloa.Cuatro años después, la madrugada del 4 de mayo de 2019, hombres armados se llevaron a otros dos de sus hijos, Marco Antonio, de 31 años, y Jesús Adrián, de 15. Días después, sicarios le regresaron a su hijo menor vivo.La desaparición de los dos jóvenes motivó la creación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que bajo su liderazgo ha encontrado más de 630 personas desaparecidas en fosas clandestinas, expuestas, y un sinnúmero de restos humanos calcinados.El año pasado, la BBC la colocó en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo ya que se destacó el incansable trabajo que está haciendo con Madres Buscadoras de Sonora.También, el año pasado hizo una súplica al cártel criminal de Los Salazar para que le digan dónde está su hijo Marco Antonio.Sentir que moría motivó a la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora a hacer un video para ser escuchada por integrantes del crimen organizado.