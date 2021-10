Madre de joven con cáncer se arrodilla ante diputados de Morena

Débora Medina Hernández, madre de Carlos Alberto Estrada Medina, un niño de 14 años de edad, quien fue diagnosticado con histiocitosis de células de Langerhans en 2009, un tipo de cáncer que deriva en diabetes insípida y disfunción hormonal, se arrodilló en plena sesión de la Cámara de Diputados ante legisladores de Morena, para suplicar que apoyaran un punto de acuerdo del PAN a fin de que el gobierno garantice medicinas a los niños con cáncer.

Ocurrió durante la presentación de un punto de acuerdo por parte de la diputada panista, Mariana Gómez del Campo, en el que exhortó a la federación a solucionar "en calidad de urgente y de manera permanente", el desabasto de todos los medicamentos para tratar el cáncer en todas sus modalidades a nivel nacional.

La legisladora albiazul recordó que en México los fallecimientos por cáncer se han duplicado en 20 años, al pasar de 41 mil muertes en los años noventa, a casi 90 mil en el año 2019, lo que es considerado "una crisis".

"Ha sido una enorme crueldad lo que ha pasado con ellos y con cada una de sus familias. En el presupuesto perfectamente podemos poner un recurso para atender lo que ya México le había dado a estos niños y estas niñas, que eran un tratamiento gratuito y un abastecimiento de medicinas", apuntó.

Tras la intervención de Gómez del Campo, la madre de familia, quien acompañó a los panistas, caminó hasta la bancada de Morena y se puso de rodillas.

"Por favor, ayúdenos", solicitó.

"Si ustedes reconocen y asumen la responsabilidad que tiene con el gobierno, jalamos todos, se está haciendo todo", respondió la diputada de Morena, Merary Villegas.

En el video en poder de EL UNIVERSAL, otra de las asistentes, Alejandra Zavala, madre de Luci Escarlet Carrillo Zavala, de 8 años de edad, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda L2, también pidió apoyo.

"Es que no es un tema de contabilidad, simplemente los niños necesitan quimios, están falleciendo. Ayúdenos diputada", replicó, mientras que Débora insistió: "Por favor ayúdeme, mi hijo necesita medicamento, no tiene células de crecimiento, no las tiene".

La diputada morenista Merary Villega les dijo: "estamos ayudando, más a ustedes", mientras que otra diputada del mismo partido dijo: "eso es teatro, eso es teatro".