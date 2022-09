Madre de locutora dice que cuerpo hallado no es de su hija

A-AA+

La madre de la joven locutora Cándida Cristal Vázquez, reportada como desaparecida en julio pasado, reveló en redes sociales que habló con el gobernador, Rubén Rocha Moya para aclararle que ellos no han identificado como su hija el cuerpo de la joven encontrada muerta, puesto que los rasgos no corresponden.

Bajo el nombre de usuario "Amerika Occinis", la señora Rosario Vázquez Rubio citó que tiene dudas de que el cadáver, en visible estado de descomposición, rescatado de un cuerpo de agua de un fraccionamiento de lujo en Mazatlán, correspondan a las características y rasgos de su hija, que hoy cumple años.

En su mensaje en redes sociales, comentó que, al acudir a la Fiscalía General del Estado a identificar el cadáver, su esposo fue el encargado de hacerlo y se percató que la víctima tiene tatuajes que su hija no tenía y sus rasgos y señas particulares no coinciden con las de ella.

A través de las redes sociales, la señora, conocida en Mazatlán, como "América", hace mención de que están en espera de que se practiquen los estudios de ADN, puesto que no desean que se dé carpetazo a su caso y se pretenda quitarles la oportunidad de seguir con su búsqueda.

En su texto dio a conocer que la noche del viernes pasado por vía telefónica habló con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para aclarar con él la versión de que está confirmada la identidad de la joven encontrada envuelta en plásticos.

La señora conocida como "América", en su mensaje subido a las redes sociales, da a conocer que hoy es cumpleaños de su hija, a la que le envía su amor, donde quiera que esté, con su deseo de que pase un feliz cumpleaños.

En una entrevista radiofónica celebrada la tarde del viernes pasado, en Culiacán, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya afirmó que en la Mesa de Seguridad, la Fiscal General del estado, Sara Bruna, le notificó que ya estaba identificada la joven encontrada muerta en el canal de navegación de un conjunto habitacional de Mazatlán.

Comentó que tanto la Fiscal como la Secretaría de Seguridad informaron que los padres de la joven, que estaba en calidad de desaparecida, ya la habían identificado, pero aún faltan por concluir otros trabajos periciales.