Madre de Mariana pide a FGR atraer caso

Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana Sánchez Dávalos, hallada sin vida el 28 de enero, en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga el caso y se pueda llevar a cabo una investigación "apegada a derecho, protegiendo, respetando y garantizando los derechos de la víctima".

El documento fue entregado este viernes, en la oficina del Fiscal Alejandro Gertz Manero, donde se pide que atraiga el caso, ya que Lourdes Dávalos Ábrego dice que "quiero saber la verdad" sobre el fallecimiento de su hija Mariana Sánchez Dávalos, que brindaba su servicio social en la clínica de la comunidad Nueva Palestina.

En la petición Dávalos Ábrego asegura que "existen diversas versiones sobre la muerte de mi única hija, por una parte, se dice que fue violada tumultuariamente, por otra que se suicidó y por una más que fue privada de la vida".

Por este hecho, se abrió la carpeta de investigación 001-059-0905-2021, por parte de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio de la Fiscalía General de Chiapas.

Lo que se ha dicho ahora es que la joven que "el 27 de enero del 2021, (20:30 horas) según acta de defunción, mi hija fue encontrada sin vida por muerte violenta en las instalaciones de la clínica donde prestaba su servicio social en medicina en la población de Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas".

Fue hacia las 07:00 horas, del día 28 de enero, que el cuerpo de la joven fue hallado por la directora de la clínica Analí "N", detenida por la Policía hace unos días y acusada del delito de abuso de autoridad.

Lourdes, que recién fue sometida a una cirugía y se encuentra en proceso de recuperación, asegura que "no sé qué tiempo me queda de vida por mi salud deteriorada, aunque con la muerte de mi hija, estoy muerta en vida, pero no puedo esperar que las autoridades ministeriales manejen la información de (la) muerte de hija con hermetismo".

Alega que en la investigación que inició el Ministerio Público, "existen irregularidades y omisiones graves por parte de la Fiscalía General de Chiapas", por lo que es necesario que se abra "una investigación profesional".

Directora de clínica, procesada Por su parte, un Juez vinculó a proceso por el delito de abuso de autoridad, a la directora de la clínica de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Analy "N", donde fue hallada sin vida Mariana Sánchez Dávalos, el pasado 28 de enero.

La Fiscalía General informó que "la hoy imputada en su calidad del Centro de Salud de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, tuvo conocimiento que Mariana había sido hostigada (por un médico pero) Analí omitió dar aviso de inmediato a la autoridad competente, asistiéndole el deber y obligación de realizarlo".

En la audiencia que se llevó a cabo en las recientes horas, el Ministerio Público "expuso datos de prueba que acreditan que los hechos investigados son constitutivos del delito de abuso de autoridad, así como la probable responsabilidad de la ahora vinculad (a proceso) motivo por el cual el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a la imputada".

Por tal motivo, la médico Analí le decretaron medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERS) número 14 del municipio de Cintalapa.