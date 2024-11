Madre de Marilyn Cote dice que advirtió del comportamiento de su hija

El caso de Marilyn Cote ha ganado gran atención en las redes sociales, debido a las polémicas relacionadas con su presunta actividad como psiquiatra en México y Estados Unidos, brindando servicios en el ámbito de la salud mental sin estar certificada para ello.

Lo anterior, luego de ser exhibida en redes sociales por hacerse pasar como psiquiatra, pues operaba ilegalmente con cédulas profesionales fraudulentas y prometía curar la depresión en ocho días.

Aurora Mendoza, madre del esposo de Marilyn Cote, reveló en una entrevista que fue amenazada por la abogada cuando se dio cuenta que su hijo era dopado por ella.

Por medio de una plática con Azucena Uresti en Radio Fórmula, la madre de la víctima detalló que familiares de Cote le advirtieron del comportamiento de la falsa psiquiatra.

"Recibí una llamada de la mamá y la hermana diciéndome que me llevara a mi hijo de Puebla, porque si no amanecía un día muerto en una banca de Puebla su propia hija me lo iba a matar", reveló.

"Mi hija es una charlatana, es una farsante, estafadora, todos sus títulos son comprados, ella no es lo que dice ser", expresó la madre de la víctima.

Por su parte, señaló que recibió amenazas e insultos por parte de la abogada. "Me empezó a insultar, me mandaba mensajes amenazadores, me estaba extorsionando".

Suman 5 denuncias contra Marilyn Cote en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla cuenta con cinco denuncias penales en contra de la falsa siquiatra Marilyn Cote, quien fue exhibida en redes sociales por ofrecer ilegalmente consultas y medicamentos, así como presuntamente participar en otros hechos delictivos.

"La investigación inició con motivo de una información divulgada por el probable ejercicio de una profesión sin contar la autorización legal, titulo o cedula profesional, la fiscalía así inició esta investigación", recordó el titular del organismo Gilberto Higuera Bernal.

En su conferencia de prensa semanal, el funcionario, expuso que a través de otras personas o instancias les hicieron llegar datos de casos que no solamente tienen que ver con el ejercicio de una profesión de una manera inadecuada, sino de una diversidad de casos.

"Y estamos investigándolos todos y los vamos a resolver todos de manera simultánea", adelantó el fiscal general.

Como parte de las indagatorias ya se solicitaron a instituciones educativas los estudios de la involucrada.

Tras ser exhibida por ofrecer ilegalmente consultas y medicamentos como psiquiatra en Puebla, el consultorio ubicado en Torres Médicas 2 del Hospital Mac fue clausurado por la Secretaría de Salud y Asistencia.

La llamada falsa psiquiatra fue exhibida en redes sociales, donde fueron presentadas recetas de medicamentos controlados emitidos por la pseudo psiquiatra. La mujer desapareció y dejó de asistir a sus consultorios, donde llegaba a cobrar hasta 1,400 pesos para acabar con la depresión.

En este contexto, durante sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada morenista Graciela Palomares Ramírez, presentó una iniciativa de reforma para castigar con cárcel a quienes usurpen funciones.

Durante su exposición de motivos, dijo que no pueden permitirse a charlatanes que jueguen con la salud de los poblanos, por lo cual propuso una reforma al artículo 158 del Código Penal incrementar las penas por usurpación de funciones.

Y se obligará a los Ministerios Públicos a investigar por oficio los casos de los charlatanes. Todo para garantizar que no se jugará con la salud de las personas.