Madres Buscadoras piden a Ebrard que las acompañe

CELAYA, Gto., julio 11 (EL UNIVERSAL).- Personas víctimas de la violencia y la inseguridad participaron como oradoras invitadas en la Asamblea Informativa del aspirante presidencial por Morena, Marcelo Ebrard en la plaza pública de esta ciudad, en donde ofreció dotar a la Guardia Nacional de todas las tecnologías para proteger a la personas.

"Nos tenemos que proponer hacer el país seguro, tranquilo, el que no lo proponga que no se apunte, porque esa es la principal demanda de la gente", dijo en la plaza pública.

Expuso su proyecto de seguridad denominado "Plan Ángel" que tiene el objetivo de garantizar la integridad y la seguridad de los mexicanos.

Marcelo Ebrard señaló que no se puede disfrutar México si no hay seguridad.

El ex canciller enfatizó su idea de utilizar las tecnologías en materia de seguridad, como la inteligencia artificial.

Destacó que el estado de Guanajuato es el número uno en homicidios a nivel nacional, y también en secuestros, extorsiones, y personas desaparecidas.

Ebrard expuso que se quiere que esa situación baje en la entidad, pero también a nivel nacional.

Piden a Ebrard que acompañe una búsqueda de desaparecidos

En el evento, dos buscadoras le pidieron que las incluya en su plan de protección, y una de ellas lo invitó para que las acompañe una vez para que vea las carencias que tienen y los peligros a los que están expuestas.

"Nos gustaría que un día nos acompañara a una búsqueda y usted viera qué carencias tenemos, con qué inseguridad; vamos exponiendo nuestra seguridad y la de nuestros hijos", le dijo Angélica Olvera.

La mujer llegó de Apaseo el Grande para exponer su caso al ex canciller; frente a él y decenas de asistentes comentó que busca a su hermano desaparecido, a quien se lo llevaron hace cuatro años por estar a la hora y en el lugar equivocado. "No voy a perder la esperanza de encontrarlo como Dios me lo quiera dar".

Le solicitó protección para las buscadoras de Guanajuato y de todo el país, y que el compromiso lo haga por escrito y que no fuera solo una propuesta de campaña.

La fundadora del colectivo "Una Promesa por Cumplir", Nailea Carreño, le pidió que en su proyecto añada un espacio para las buscadoras y pugnó para que se realicen protocolos que den garantías de seguridad a las buscadoras.

"Las buscadoras no merecemos ser asesinadas por buscar a nuestros familiares", dijo.

Advirtió que Celaya se ha convertido en una zona de guerra.

Miguel Villanueva, víctima de extorsiones, señaló que tuvo que cerrar su negocio por el cobro de piso y dejar su tierra por esa causa. Dijo que la violencia está azotada por el crimen. Aquí, dijo, extorsionan a vendedores de tamales, de tacos y de ropa.

Un hombre se desvaneció por un golpe en la Asamblea Informativa, por lo que paramédico lo auxiliaron.