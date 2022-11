Madres buscadoras protestan en Cancún

Cancún, QR.- El bloqueo del bulevar Kukulkán, en la zona turística de Cancún, fue levantado por las madres de personas desaparecidas, luego de que la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama, les llamó vía telefónica para acordar una reunión a celebrarse la tarde-noche de mañana, luego de más de ocho horas de trastocada la movilidad en esa arteria.

Deysi Blanco, madre de la adolescente Fernanda Canul, desaparecida en la colonia Nazareno, en la zona continental de Isla Mujeres, el pasado 21 de julio, fue quien recibió la llamada de la mandataria estatal, la noche de este miércoles, a través del secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, Jorge Aguilar Osorio.

La mujer le preguntó si prometía que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca, sería destituido; Aguilar Osorio intervino para aclarar que ese era “otro tema”, pues la llamada era para acordar un primer encuentro. A partir de las 20 horas el colectivo y la organización “Somos Tus Ojos” levantaron el bloqueo. Deysi Blanco advirtió que si mañana no se logran acuerdos que redunden en la localización de su hija de 12 años, bloqueará las carreteras que conducen a Mérida y Playa del Carmen.

El sector turístico de Cancún reaccionó frente a lo ocurrido, es decir, el bloqueo y la tardanza del gobierno estatal para impedir que éste se extendiera, accediendo a comunicarse vía telefónica con las madres buscadoras, que llevan meses o años exigiendo a las autoridades la localización de sus hijas e hijos.

Julio Villarreal, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac-Cancún), manifestó que no se tiene un cálculo aproximado de las pérdidas económicas, pero señaló que muchas personas no pudieron llegar a tiempo al Aeropuerto Internacional de la ciudad y perdieron sus vuelos; otros, no llegaron a sus empleos; hubo eventos cancelados, entre otros.