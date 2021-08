Madres buscan los restos de sus hijos

MATAMOROS, Tamps.- Por segundo día consecutivo, familiares de personas desaparecidas acompañadas de elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ingresaron al predio de La Bartolina, en Matamoros, para buscar restos humanos.

Para Martha Castillo recorrer el ejido representa poder encontrar los restos de sus siete familiares desaparecidos, entre ellos, cuatro hijos así como tres nietos.

A pesar de que esta mujer de 57 años de edad luce cansada, asegura tomar fuerza de la fe que ha puesto en Dios para lograr su cometido.

“No me mueve la venganza ni el coraje porque me desaparecieron a mis familiares; ahora es más mi fe, porque sé que Dios me ayudará a encontrarlos, porque las autoridades no lo han hecho hasta el momento”, dice.

Martha perdió a su primer hijo, Manuel, de 19 años, quien fue levantado en una discoteca en Reynosa en 2013.