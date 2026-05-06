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Madres cubanas buscan a sus hijos desaparecidos

Por El Universal

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Madres cubanas buscan a sus hijos desaparecidos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Madres de Cuba llegaron a México con visas humanitarias para buscar a sus hijos que desaparecieron el 21 de diciembre del 2024, en su tránsito hacia la frontera norte, a través de redes de traficantes de humanos.

Entre las acciones que realizarán durante su recorrido de Chiapas a la Ciudad de México, del 02 al 16 de mayo, tiene previsto visitar algunos lugares ubicados en municipios de la costa del Pacífico, por donde corre la carretera federal 200, que es usada por los migrantes desde hace varias décadas.

Integrantes de la Red Regional de Familias Migrantes acompañarán a las madres cubanas, quienes el 06 de mayo visitarán Tapachula, donde sus hijos permanecieron por varios meses, en espera de que las autoridades mexicanas les concedieron permiso para su estancia legal en México y donde contactaron a grupos de traficantes de humanos, que los movieron hacia otros municipios.

Ana Enamorado, de la Red Regional de Familias Migrantes, aseguró que las madres visitarán "sitios clave", donde se busca obtener información de pobladores locales, así como ejercer su derecho internacional de buscar y exigir al Estado mexicano que localice a sus hijos que se encuentran desaparecidos.

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