Madres de víctimas de desaparición protestan en Palacio Nacional

Madres de familia de víctimas de desaparición y feminicidio protestan esta noche frente al Palacio Nacional, luego de que México se convertirá en la sede del foro Generación Igualdad de la Organización de las Naciones Unidas.

Este domingo por la noche, madres, hermanas y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas instalaron una ofrenda, así como fotografías de sus hijas en las vallas colocadas frente a la residencia presidencial. Además, proyectaron mensajes en el Palacio Nacional.

"México feminicida. Sede del Foro Generación Igualdad de la ONU", dice uno de estos mensajes que se proyectaron toda la noche en la fachada de la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Las nombramos porque ellas son el motor de nuestra lucha. Para que no haya más violencia", dice otro de los mensajes.

Tranquilina Hernández, madre de Mireya Montiel, desaparecida el 13 de septiembre de 2014, dijo que la presencia de las madres y familiares es para recordar al gobierno federal que les hacen falta sus hijas y que los familiares aún no han obtenido la paz que tanto se les prometió en Campaña.

"Que no se olvide que aún estamos de pie y que aún estamos en lucha. ¿Cómo puede México ser sede de un foro de igualdad con tanta violencia que hay en contra de la mujer?", se cuestionó.