Maestra falleció de infarto, dice la gobernadora Nahle

Alvarado, Ver.- La gobernadora del estado, Rocío Nahle, mencionó que la taxista y maestra Irma Hernández Cruz, cuyo cuerpo fue localizado tras ser privada de la libertad por un grupo armado en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, falleció de un infarto a consecuencia de los actos de violencia a los que fue sometida.

Rocío Nahle aseguró que el crimen no quedará impune pues su gobierno no mantiene ningún pacto con algún grupo criminal. “Nosotros no tenemos pacto con nadie. Nosotros no estamos en contubernio con nadie, de ningún tipo. Y vamos todos. Este caso de la maestra, la Fiscalía le está dando seguimiento (...) aquí no hay pacto, aquí no hay con nadie. El pacto que tenemos es con el pueblo y es la atención, para eso nos tienen aquí”.

La extitular de la Secretaría de Energía (Sener) detalló que los peritos forenses le confirmaron a la Fiscalía local que, a raíz de la violencia a la que los criminales la sometieron –como en el video donde aparece arrodillada, sometida por 12 hombres armados– Hernández Cruz murió.

La gobernadora explicó que el cuerpo de la profesora fue ubicado, en un operativo castrense en un predio. “Desgraciadamente en la madrugada de ayer (jueves), donde elementos de la Defensa entran a un predio en la zona norte, cerca de Álamo y se encuentra vehículos, chalecos, armas, los delincuentes se dan cuenta y se van y ahí estaba el cuerpo de la maestra”, dijo Nahle.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, como resultado de labores de investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública y Policía Ministerial, llevaron a cabo un operativo en el municipio de Cerro Azul, en el cual fueron detenidos Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”, presuntos integrantes de un grupo delincuencial, quienes son investigados por su posible participación en la privación de la libertad de la maestra y taxista.