Maestros de la CNTE buscan ingresar a oficinas del ISSSTE

En exigencia a la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y para que entre una comisión, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscaron dar "portazo" en las oficinas del ISSSTE en la colonia Buenavista.

Con monedas, piedras y con jaloneos a las rejas, las y los docentes del magisterio disidente gritaban: "¡Sí no hay solución, tiramos el portón!", "¡Portazo, portazo!" y "¡que entre la comisión, por una solución!".

Pedro Hernández, secretario de la sección 9 de la CNTE, indicó que se solicitó una reunión con el director del ISSSTE, Martí Batres, pero hasta el mediodía de este jueves 5 de mayo aún no había respuesta para ser recibidos.

"Es obvio que aquí no vamos a abrogar la Ley del ISSSTE, pero sí necesitamos demostrar que PENSIONISSSTE tiene que funcionar de otra forma", dijo el maestro Hernández.

Las y los docentes también gritaron consignas en contra los y las representantes de la prensa mientras realizaban su cobertura.