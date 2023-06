Maestros de la CNTE y SNTE protestan afuera de "la mañanera"

A-AA+

Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protestaron afuera de la Séptima Región Militar, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó "la mañanera" de este viernes.

El grupo de docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó pacíficamente en demanda de la reanudación de la mesa de diálogo y trabajo con el presidente López Obrador y que los atienda el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para resolver sus demandas.

El dirigente de la Sección 7, Isael González Vázquez dijo que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas no se ha dado tiempo de escuchar a la representación sindical; "no somos violentos, lo único que exigimos es justicia", afirmó.

Agregó que "está pendiente resolver el problema de la Caja de Ahorro, de préstamos y del Fondo del Ahorro y Beneficio Social; es dinero de los trabajadores y se prohíbe la colocación de préstamos".

El gobierno de Peña Nieto, contextualizó, cesó a muchos trabajadores de la educación, y el presidente López Obrador se comprometió a reinstalarlos; "en Chiapas hay más de 50 trabajadores de la educación cesados injustamente", precisó.

Por ello exigimos que se establezca una mesa resolutiva, no "venimos a tomarnos el café"; otras demandas son la creación de plazas para maestros de educación indígenas, donde hacen falta "más de 3 mil plazas", a los interinos les deben salarios de muchos períodos y no se tiene atención adecuada en el ISSSTE.

"No es posible que a estas alturas cuando en Chiapas hay electricidad, se produce ésta, y tiene una gran riqueza su pueblo está abandonado; exigimos al presidente que cumpla sus compromisos de bajar el precio a la energía eléctrica; hoy en lugar de bajar cada vez sube más y hasta se tienen apagones", recalcó el líder magisterial.

Otro de los participantes dijo que el gobernador Escandón Cadenas ha pospuesto el encuentro con los docentes del bloque democrático; "hay un trato diferente para nosotros por ser la disidencia, por no compartir ideas y por la crítica que se le ha hecho al Estado".

En vez de que nos reciba como representación sindical, electa hace tres meses, argumentó, hay una represión administrativa en contra de los trabajadores, según él.

"Tenemos ya varios cesados: los 33 que tienen plazas congeladas, y dos más cesados de una escuela secundaria por tener la diferencia y decirle al presidente, al Estado que la política es neoliberal", enfatizó.

En la protesta participaron además socios, la mayoría personas de la tercera edad, de la desaparecida empresa pública de transporte, conocida como Conejo bus, que exigen la integración de una mesa resolutiva.

Alejandra Chagoya, representante de los inconformes dijo que por la liquidación de esa empresa el gobierno estatal les adeuda desde 42 meses 140 millones de pesos a más de cien socios.