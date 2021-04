Maestros de Oaxaca vuelven a las aulas para recibir vacuna antiCovid

La maestra Suzuki regresó a un salón de clases en la Secundaria "Heliodoro Charis Castro" después de más de un año de un éxodo obligado, cuando las autoridades educativas del país cerraron las escuelas de manera indefinida.

Sentada en uno de los pupitres donde ella misma tomó clases y donde sus padres, también maestros, formaron a cientos de adolescentes durante más de 30 años, la profesora que imparte la materia "Geografía de México y el Mundo", pero en la Secundaria General 18 de marzo de Salina Cruz, esperó paciente que el personal médico de la Guardia Nacional le aplicara la única dosis de la vacuna china CanSino Biologic.

Días previos a la vacunación, la profesora y todos sus compañeros recibieron en sus celulares de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) un tríptico donde se daban las recomendaciones para recibir la vacuna.

La maestra considera estas recomendaciones previas muy atinadas, pues así se prepararon mental, física y administrativamente mejor, algo que no pasó con los adultos mayores que hace una semana fueron vacunados en los 49 municipios del Istmo de Tehuantepec.

"Me parece genial que nos hayan hecho recomendaciones previas a la vacunación, cosa que se debió hacer con los adultos mayores. Mis papás se vacunaros la semana pasada y no les explicaron qué tipo de comida y qué bebidas no debieron de ingerir antes y después de la vacuna, detalles precisos que a los maestros sí nos dieron", comenta mientras espera ser dada de alta en el módulo de vacunación.

La docente está consciente que la vacuna no es garantía para el regreso a clases presenciales y al menos ella no lo considera prudente, ya que los padres de familia de su escuela le han manifestado que no existen las condiciones, aun cuando los maestros estén vacunados.

"Yo considero que no estamos aún listos para regresar a las aulas. Como madre de familia menos. Tengo una hija con problemas graves de salud y pertenece a un sector vulnerable... sería mandarla al matadero en estas condiciones".

Francisco Villarreal, el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) está de acuerdo con ella, pues insiste que el escenario para retornar a las aulas aún pinta lejano, hasta que haya un consenso entre maestros, padres y autoridades municipales.

"Hay varias premisas para el regreso a clases, la primera de ellas es que esté el semáforo en verde, hoy Oaxaca está en amarillo y la segunda es que todos los actores del proceso educativo estén de acuerdo en regresar", dijo.

Al igual que la maestra Suzuki, más de 4 mil trabajadores de la educación acudieron durante el primer día de vacunación a los tres módulos instalados en la región en centros escolares de Juchitán, Matías Romero y Ciudad Ixtepec, donde, organizada por bloques y tras 20 días de planeación avanza el proceso con el apoyo logístico de la Sección 22, la Guardia Nacional y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En el Istmo de Tehuantepec se tiene programada la aplicación de 15 mil 731 de las más de 117 mil dosis de la vacuna que se aplicarán durante cuatro días en todo el estado, con una meta diaria de mas de 29 mil dosis.