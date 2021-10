Maestros de UNAM protestan afuera de Rectoría; exigen pago de sueldos

Convocados por la Asamblea Interuniversitaria y algunas organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), personal académico protestó frente a la Torre de Rectoría ante la falta de pagos a docentes.

Señalaron que la protesta es para dar continuidad al movimiento empezado el año pasado #UNAMNOPAGA con la que denunciaron la falta de pagos de algunos de los profesores de la UNAM.

Además, entre sus demandas, incluyeron la reincorporación de profesores que fueron despedidos de manera injustificada tras denunciar la precarizacion salarial que vivían.

Los docentes, procedentes de distintas facultades y colegios de Ciencias y Humanidades, denunciaron la falta de derechos laborales que hay en la casa de estudios.

"Soy maestro de asignatura en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, he hecho el examen por seis años para tener una base, pero por diversas razones no me la dan, me queda claro que pueden pasar hasta 10 años y no me la van a dar, por eso vine a manifestarme", señaló Miguel González al tomar el micrófono.

"Basta de una universidad vertical, autoritaria y discriminatoria", precisó.

Dentro de las demandas que hicieron aproximadamente 50 manifestantes se planteó la defensa de la estabilidad para los docentes, un regreso a clase seguro, la elección por voto universal de los directores y se denunció la "mafia priista" que gobierna la UNAM.

Además se habló sobre la necesidad de luchar contra la derechización de la universidad y la imposición de planes neoliberales por parte de las autoridades.

Por último, se hizo una denuncia de represiones selectivas a docentes organizados, exigiendo la reinstalación de todos los despedidos por luchar.

Descontento persistente en mestros de la UNAM. En marzo de 2021, varias facultades y planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México entraron en paro ante el adeudo de nóminas de profesores.

Mediante comunicados, las escuelas anunciaron paro de labores de al menos dos semanas, ante el incumplimiento en el pago de nómina de acdémicos de la Facultad de Ciencias, plantel que detuvo sus actividades por más de un mes.

Derivado de lo anterior, y ante el problema creciente que suponía, la UNAM, emitió un comunicado el 26 de abril, en el que informó que han emitido mil 350 cheques en pago único, durante las quincenas de la 5 a la 8, relacionadas con los semestres 2021–I y 2021–II, y que están en proceso los pagos de algunos adeudos que seguían revisando y que serían cubiertos en la próxima quincena.

Con un sistema más actualizado de pagos al personal académico, la UNAM aseguró que en el mes de mayo se cubriría la nómina.

Asimismo, hizo un llamado a las comunidades de las entidades académicas en donde se suspendió, parcial o totalmente la docencia a distancia, para que restablecieran sus labores.

La UNAM en la conversación por el ataques del Presidente. Desde el pasado jueves 21 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado "pequeños cuestionamientos" hacia la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los cuales han causado polémica y división de comentarios entre diversos sectores del país.

Desde sus conferencias mañaneras, el primer mandatario del país ha expresado sus opiniones hacia la casa de estudios, ya que desde su perspectiva, la UNAM ha perdido su esencia y se ha vuelto conservadora.

Al señalar que la Universidad es individualista, el presidente López Obrador ha denunciado el saqueo, atraso y manipulación de la casa de estudios, asegurando que las facultades de ciencias sociales, que se destacaban por su pensamiento de izquierda, se llenaron de "conservadores".

Finalmente, en su conferencia de este miércoles, el mandatario cuestionó el manejo del presupuesto en la UNAM e instó a que se "ventilen" públicamente detalles tales como el sueldo del rector, Enrique Graue, el cual, dijo, es "superior a los 200 mil pesos mensuales".