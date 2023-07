Maffy, José y Carlos, los mexicanos desaparecidos en el extranjero

A-AA+

Tres mexicanos que están desaparecidos en diferentes países son buscados ya por autoridades de Alemania, Bélgica y Canadá, una situación preocupante en la que familiares y amigos hacen todo lo posible por dar con sus seres queridos.

Se trata de María Fernanda Sánchez, José Esquivel y Carlos Tomás Aranda, originarios de Querétaro, Oaxaca y Michoacán, respectivamente, quienes desaparecieron en días pasados en los respectivos países donde se encontraban.

Estos casos han conmocionado país ya que se desarrollan casi al mismo tiempo, aunque no tienen una relación directa. Autoridades mexicanas e internacionales ya colaboran para dar con cada uno de ellos.

En el caso de María Fernanda hasta ahora se sabe que la joven de 24 años de edad fue vista por última ese día, cuando salió de su departamento en Büchnerweg, en Berlín, Alemania, y ya no regresó.

Las autoridades de Alemania y México, a través de la Embajada, ya colaboran en las labores de búsqueda de "Maffy", como le dicen sus familiares y amigos, mientras que sus padres, Carolina Castañeda y Javier Sánchez, viajaron al país europeo para intentar dar con su hija.

Además de la búsqueda que realizan las autoridades, amigos y activistas han salido a las calles de Berlín para buscar a María Fernanda, sumando esfuerzos para dar con ella lo antes posible.

De acuerdo con la policía, la joven egresada del Tecnológico de Monterrey dejó su celular en el departamento, así como su computadora abierta, y el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, indicó que en este caso no se puede descartar la desaparición forzada.

En cuanto al caso de José Esquivel, otro mexicano originario de Oaxaca, él fue reportado como desapareció desde principios de julio, en Vancouver, provincia de la Columbia Británica, Canadá. Él hombre de 30 años fue visto por última vez el pasado 6 de julio.

El Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño (IAIMO) dio a conocer que comenzó con las acciones correspondientes para coadyuvar en la búsqueda de Carlos y ofreció a la familia establecer comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir asesoría.

En este caso se activaron los protocolos de búsqueda a través del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), con el objetivo de identificar cualquier reporte de desaparición tanto en Canadá como en Estados Unidos. Sus familiares y amigos reportaron su desaparición desde el 7 de julio en Osoyoos.

De acuerdo con la familia del joven, éste fue abandonado en una fiesta y luego hubo llamadas para pedir dinero a cambio de su rescate. Adicional a las labores de las autoridades, la familia realiza la búsqueda de manera presencial en Canadá y el 30 de julio harán un rastreo masivo con la participación de diversos organismos.

Un caso más es el de José Esquivel Franco, originario de Michoacán, desaparecido en Bruselas, Bélgica, y de quien no se tienen noticias desde el pasado 12 de julio. De acuerdo con su hermano fue visto por última vez en la estación de Metro de Maelbeck.

César afirmó que su hermano había sido detenido por la policía el 13 de julio, y que según la misma policía fue liberado ese mismo día por la tarde.

Explicó que su hermano padece de "crisis nerviosas", con largos episodios de taquicardia. El pasado 21 de julio, César dijo que levantó ante la policía un acta por la desaparición de su hermano. Sin embargo, por el momento no hay avances