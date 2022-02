Magisterio realiza megamarcha para exigir salarios en Zacatecas

ZACATECAS, Zac., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- En reclamo del pago inmediato de la segunda quincena de enero, así como otras prestaciones que el gobierno estatal adeuda al magisterio zacatecano, este martes, miles de trabajadores de la educación salieron a las calles y realizaron una megamarcha y bloqueos viales en las principales arterias de la zona centro de la capital.

Debido a que no fueron atendidas las demandas por las autoridades estatales, Oscar Castruita, dirigente de la Sección 58 del SNTE, anunció que a partir de mañana se endurecerán las medidas de presión en toda la entidad.

Dijo que se mantendrá el paro laboral indefinido, ya que desde las 6 de la mañana tomarán las 58 presidencias municipales, 58 recaudaciones de rentas, así como las oficinas de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación, junto con todo el complejo gubernamental conocida como Ciudad Administrativa los centros de desarrollo educativo.

La megamarcha que hoy se realizó por diferentes puntos principalmente se concentró un bloqueo vial en el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la Plaza Bicentenario, cuya arteria conecta la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe, además de marchar por las principales calles del Centro Histórico que terminó en la explanada de la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno.

Los manifestantes reprocharon que no fueran escuchados, incluso, el líder sindical informó que "no hubo acercamiento ni recibió ninguna llamada" por parte de las autoridades estatales, por lo que dijo que eso "demuestra la falta de capacidad, de visión, de percepción social, falta de gobernanza" del gobernador David Monreal y sus funcionarios.

Aclaró que no exigen más que el pago del salario ya devengado que debieron recibir desde hace ocho días, así como el pago de la Compensación Única, al insistir que son derechos conquistados, por ende, afirma que no están pidiendo recursos o prestaciones adicionales, sino el pago de su quincena, porque no debería haber retrasos, ya que son recursos presupuestados, por lo que consideró que el gobierno estatal "está jineteando los recursos".

También denunció que hubo represión por parte de las autoridades educativas como directivos, supervisores y jefes regionales en los centros educativos que impidieron a muchos de los trabajadores participar en esta movilización, no obstante, resaltó que con la megamarcha realizada solo se demuestra la fortaleza del magisterio estatal y advirtió que seguirán la lucha para defender sus derechos.

Agregó: "Desde aquí le decimos al gobernador: David y ten la capacidad de resolver los problemas de los maestros zacatecanos".

Por su parte, el gobernador David Monreal publicó un video en sus redes sociales dirigido al magisterio para justificar que la falta de pago se debe a que "recibió un estado en quiebra" y porque "hay un desorden financiero", porque en 2015 no fue absorbida la nómina magisterial por la Federación.

Aseguró que en lo que va del año, ha entablado comunicación tres veces con las autoridades federales, pero dijo que se le ha negado un adelanto de participaciones por 500 millones de pesos con los que pretende cubrir la nómina educativa.

Monreal Ávila pidió a los dirigentes magisteriales que "bien orienten al maestro y no lastimen al pueblo de Zacatecas", al señalar que "el caos solo genera caos y la violencia solo genera más violencia".

Adelantó que este jueves acudirá a la Ciudad de México para buscar a los titulares de la Secretaría de Educación y de Gobernación para insistirles que le ayuden a resolver este problema magisterial de fondo.