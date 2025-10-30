Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Entre aplausos, la magistrada Janine Otálora fue reconocida ante el pleno del Tribunal Electoral por la conclusión de su periodo de nueve años en el cargo, tras anunciar que rechazó quedarse hasta 2027 como establece la reforma judicial.

Con una ronda de aplausos, a petición de la magistrada presidencia Mónica Soto, los trabajadores del Tribunal Electoral dieron la despedida a la magistrada Otálora.

Pese a que su último día oficial en el cargo es el viernes 31 de octubre, la sesión de este jueves fue la última de carácter público.

También es la última sesión del TEPJF con los siete integrantes, pues se perfila que la vacante de Janine Otálora se quede vacía hasta las elecciones de 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La reforma judicial aplicó una extensión de mandato a las cinco magistraturas que estaban en el cargo, para que sus cargos concluyan hasta 2027, cuando será la otra elección judicial.

Sin embargo, la magistrada decidió quedarse solo en el periodo por el que fue elegida por el Senado, con la ley anterior.

A pesar de que la magistrada no quiso pronunciarse en la sesión sobre este tema, la presidenta Mónica Soto reconoció su trayectoria y fortaleza durante este periodo.

"También ha aportado con su firmeza en sus decisiones, a veces compartidas y a veces no, pero siempre válidas y constitucionales, tanto las suyas como las en cada una y cada uno de nosotros en este tribunal", expresó al inicio de la sesión.