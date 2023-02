Magistrade electoral de Aguascalientes responde a críticas

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Ociel Baena Saucedo, concebide primer magistrade electoral no binarie en América Latina, respondió a quienes critican el uso del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes para grabar videos para sus redes sociales.

Baena Saucedo declaró que algunas personas, a través de redes sociales, solicitudes de información e incluso denuncias, han cuestionado por qué usa "el sacramentado" pleno para hacer sus videos.

"Les digo que ejercer el cargo lleva implícito ejercer el libre desarrollo de mi personalidad y sobre todo, mi libre expresión de género. ¡Y la que jotee!", respondió.

"Pero pocos hablan de la discriminación histórica y estructural que hemos vivido las personas LGBTIQ+ por ocupar estos espacios donde se toman decisiones importantes", agregó Baena Saucedo.

En redes sociales, magistrade Baena señaló que ejerce tres derechos humanos fundamentales:

1.- Derecho al libre desarrollo de personalidad.

2.- Derecho a la expresión de género.

3.- Derecho a formar parte de autoridades electorales.

Ociel Baena, primer magistrade electoral no binarie en AL: Tacones, Derecho Electoral y orgullo

Cuando estaba en un litigio estratégico en materia de derechos políticos electorales, descubrió su identidad de género y en octubre del año pasado, Ociel Baena Saucedo fue concebide primer magistrade electoral no binarie en América Latina.

El pasado 1 de octubre, junto a la bandera gay, rindió protesta en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en una designación que rompió paradigmas, no solo en el Derecho Electoral de la Judicatura, sino también para las poblaciones LGBT+.

Baena contó a EL UNIVERSAL que ante el nombramiento, recibió "bastante apoyo" desde el activismo de la diversidad porque "es un puesto donde se toman verdaderas decisiones que cambian y trascienden en la vida de muchas personas".

"En el Tribunal ha sido un apoyo sorprendente", destacó Baena, quien cuenta con doctorado en Derecho Electoral.

Y así como le han expresado su respaldo, Ociel Baena también enfrentó resistencias, desde que era secretarie general de acuerdo en el Tribunal. Las críticas y discursos de odio también han estado presentes en redes sociales.

"Hubo por ahí llamadas de colegios de abogados y personas de estas barras que expresaban al magistrado presidente que cómo era posible que permitieran este tipo de atrevimientos, sobre todo en una entidad altamente conservadora.

"El tema es que la cultura en Aguascalientes no te permite tener esa libertad, entonces le hacía el comentario al magistrado que hasta dónde me iban a permitir llegar", indicó.

Baena comentó que por discriminación salió de su casa y fue forjando un carácter que le hizo tener expresiones mientras ostentaba el cargo de secretarie general de acuerdos: usaba falda, lucía tacones y combinaba accesorios masculinos con femeninos.

"Y justamente esa fue mi segunda salida del clóset porque así es donde cambié mi expresión de género.

"Cuando me asumo como persona no binarie, también me atrevo y rompo ese límite personal y utilizo prendas femeninas combinadas con masculinas, y justamente es cuando doy esa transición al género no binario y fueron las mismas personas del Tribunal quienes vivieron esta transición junto conmigo, entonces tengo un respaldo impresionante de las magistraturas y de todo el personal", contó.

Agrega que al ser reconocide como primer magistrade electoral no binarie en América Latina, busca mandar el mensaje de que las poblaciones LGBT+ "podemos estar en todos los espacios, públicos y privados, y podemos empoderarnos y podemos ocuparlos".

Con doctorado en Derecho Electoral, "con todas las ganas de seguir adelante", tacones, maquillaje, faldas y accesorios y masculinos, Ociel Baena se dijo listo para desempeñarse como magistrade electoral en Aguascalientes.

"Dignidad, orgullo y resistencia. Desde donde estemos que se nos note lo LGBTIQ+", expresó en redes sociales.