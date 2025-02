Postura del magistrado Fuentes ante la reforma judicial y elecciones

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a trabajar en armonía para consolidar un "sistema judicial equitativo" y "sensible a las demandas de la sociedad", pues la reforma judicial advirtió es cosa juzgada.

En el marco del informe de labores de la Sala Regional Ciudad de México que rindió la magistrada presidenta de la Sala Regional de la IV Circunscripción, María Silva Rojas, ante la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, el magistrado Fuentes dijo que en los últimos tiempos este Tribunal ha tenido que defender su competencia y jerarquía y en ese tenor ha sido señalado de quebrantar el Estado de Derecho, en lo que no puede estar en mayor desacuerdo, remarcó.

"Este Tribunal no invadió la competencia de ninguna otra institución; este Tribunal no puso en pausa una elección; este Tribunal protegió los derechos políticos de cientos de aspirantes, no los excluyó".

Aclaró que quienes dictaron suspensiones de amparo sin tener competencia en materia electoral, colocaron a esta institución en un dilema jurídico que nunca habían tenido que enfrentar y rechazó que se hubiera ejercido una competencia extralegal, pues sólo se ejerció lo conducente con respecto a los actos preparatorios de la elección. "En momento alguno revocamos las suspensiones; declaramos su ineficacia constitucional en nuestra materia, pues la Constitución es clara en que una elección no puede suspenderse".