"Mala y tarde recomendación" de Cofece sobre reforma energética: Mier

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que la reforma eléctrica no sea aprobada, es mala y llegó tarde.

"Mala y tarde la "recomendación" de la Cofece. Durante mes y medio hubo parlamento abierto. Participaron todos, cayeron mitos y falacias de la reforma eléctrica como las que ahora defienden", escribió en su cuenta de Twitter.

El líder guinda denunció a la Cofece de ser "teflón" de monopolios privados.

"En lugar de garantizar libre competencia, se convirtieron en teflón de monopolios privados", sostuvo.

Este lunes, la Cofece recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa de reforma eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que la propuesta "renuncia al modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad", y por el contrario se prioriza un modelo "operado por un monopolio estatal no regulado".