Mamá de Emilio Lozoya, manda mensaje a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, dio lectura a una carta en la que cuestionó por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer por el caso de la empresa brasileña Odebrecht.

"¿Por qué Señor Presidente, si en más de dos ocasiones, también en la mañanera, Pablo Gómez, titular de la UIF, ha manifestado que tiene pruebas suficientes en contra del expresidente Peña Nieto y no se ha procedido, dejando pasar un tiempo muy valioso?", cuestionó la mamá de Lozoya en videoaudiencia, ya que no se presentó el lunes a los juzgados del Reclusorio Norte por motivos de salud.

Destacó que el mandatario en varias mañaneras ha manifestado que está de acuerdo en el caso de su hijo, siendo testigo colaborador y "valiente como usted lo ha expresado, por haber denunciado a varios ex funcionarios del sexenio pasado que incurrieron en sobornos para lograr la Reforma Energética, pueda acceder a un criterio de oportunidad, con la cantidad fijada, tanto por la Fiscalía General de la república, la UIF y la Empresa Pemex".

----Denuncia falta de accesos a criterio de oportunidad

Gilda Margarita Austin señaló que a su hijo no se le permitió acceder a un criterio de oportunidad cuando las partes involucradas estaban en los últimos pasos para efectuarlo.

Ante el juez Gerardo Alarcón López, resaltó que en abril ese acuerdo se iba a firmar, pero una hora antes de la junta se suspendió por alguna razón que nunca se explicó.

"Estoy segura que usted, Señor Presidente siguiendo sus valores de justicia, morales cristianos y éticos cumplirá lo que públicamente ha prometido varias veces", aseveró.