Mamá de Heidi, asesinada por militares, pide audiencia con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- "Yo no vengo por una indemnización, no vengo a pedir dinero al Presidente, quiero justicia para que se castigue a los militares que dispararon a mi hija", aseveró Cristina Pérez, madre de Heidi, quien fue abatida el pasado 31 de agosto por soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En rueda de prensa en el Senado, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador "me abra las puertas de la Presidencia y pueda escuchar mi versión verdadera. Tengo el derecho de ser escuchada por él para que me ayude hacer justicia y mi niña pueda estar en paz.

"Que no solo escuche la versión del secretario de la Defensa -Luis Crescencio Sandoval-, que me escuche a mí y los testimonios de mi otro hijo de siete años que presenció lo ocurrido y es sobreviviente", dijo acompañada de sus abogados, defensores de derechos humanos y del senador Emilio Álvarez Icaza.

Comentó que su hijo Kevin se encuentra muy afectado por haber sido testigo de lo ocurrido. "Estoy muy triste por lo que le ocurrió a mi niña y quiero que se haga justicia para ella y para todos los ciudadanos de Nuevo Laredo para que no vuelvan ocurrir estos hechos".

De acuerdo con las versiones de abogado y defensores de derechos humanos Heidi murió de un disparo en la cabeza que recibió cuando viajaba en un auto junto con su hermano Kevin, de siete años, y Griselda Lizeth, de 43, esposa de su abuelo. La mujer, quien conducía el automotor por el centro de la ciudad, resultó herida en el hombro derecho. Según testigos y la lesionada, los disparos fueron hechos por efectivos del Ejército mexicano.