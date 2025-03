Mamá de niño jornalero pide apoyo a ACNUR

Ciudad de México.- Ante la falta de respuesta por parte de la Embajada de Estados Unidos en México a su solicitud de asilo, Mayra Alejandra Buenrostro acudió a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para pedir refugio en dicho país, pues vive con miedo por la ola de violencia que azota a su pueblo en Michoacán.

Mayra Buenrostro es madre de Pablo, un jornalero de 14 años de edad que murió el pasado 8 de febrero pasado por una mina sembrada por el crimen en una huerta de limón de la comunidad de Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.

“Mi niño desde chiquito iba conmigo a trabajar. Si no íbamos a cortar limón, él me iba a acompañar a hacer limpieza a las casas o (...) se ponía a vender pan en Apatzingán. No es fácil, lo he dicho hartas veces, pero [las autoridades] no se ponen a trabajar, que se enfoquen en quitar las minas para que ya no haya más muertes”, demandó la devastada mujer.

La madre del joven fallecido lamentó que esta situación no le cause dolor a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dijo— no son sus hijos los que mueren a causa del crimen. “Dios no quiera que ellos llegaran a pisar una mina. A la Presidenta mi hijo (...) no le duele. Pero a mí sí me dolió. Por eso. más que nada, yo quiero invitar a los michoacanos, a los de Apatzingán, a los de Catalinas, a los que me conocen y a los que de verdad dicen querer a mi hijo a que, en memoria de mi niño, junten las firmas para que quiten las minas de Apatzingán, de Buenavista, de Santa Ana”, clamó.