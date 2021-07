"Mamá, unos hombres me están faltando el respeto", la última llamada de Leicy

Leicy Celina Vargas Gameros de 15 años de edad, estudiante del CecyTe de Nogales, Sonora, pidió permiso para visitar a una amiga de la colonia, tres horas después desde el parque hizo su última llamada: "Mamá, unos hombres me están faltando el respeto".

Después, no se supo nada de ella. Su familia pedía ayuda en redes sociales para localizarla.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), realiza las indagatorias por feminicidio cometido en agravio de Leicy Celina, luego de que fuera localizada sin vida.

El cuerpo de la menor fue encontrado a las 14:30 horas del pasado lunes 5 de julio a un costado de la cinta asfáltica de la carretera internacional 15, a la altura del kilómetro 197+400 del tramo Ímuris-Magdalena, de momento estaba como no identificada.

Posteriormente, personal de la Fiscalía de Sonora cotejó rasgos y vestimentas, con personas reportadas como desaparecidas y/o extraviadas, coincidiendo con una menor de Nogales, por lo que familiares realizaron la identificación.

La madre de la menor interpuso denuncia en el Centro de Atención Temprana (CAT) en Nogales a las 12:40 horas del 5 de julio, se dio inició su búsqueda de inmediato, a las 14:14 horas se anexó al Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Dentro de la denuncia, se expuso que Leicy Celina salió de su domicilio, a las 15:00 horas del domingo 4 de julio, luego de pedir permiso para visitar a una amiga que vive a tres cuadras de su domicilio, en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Fue hasta las 18:00 horas que tuvieron contacto, cuando la menor le mandó mensaje a su madre por mensajería instantánea a través de su teléfono celular, diciendo que estaba en el parque de la colonia Las Bellotas, a las 18:02 horas mandó otro mensaje y ya no se supo más de ella.

Después fue localizada sin vida; personal de la Fiscalía de Sonora realizó los estudios correspondientes de ley, determinando que la causa de muerte fue por asfixia, presentó compresión neurovascular y golpes diversos.

El Agente del Ministerio Público, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales integran la carpeta de investigación con entrevistas, indicios y diversas acciones para esclarecer el caso.

--Convocan a manifestación por Leicy Celina

A través de redes sociales, se pide participar en un acto de protesta.

"Estamos devastadas por la pérdida de nuestra hermana Leicy Celina. Convocamos a manifestación y vigilia para pedir justicia por el feminicidio de Leicy Celina, exigir nuestros derechos y recordar a las que ya no están".

La protesta se realizará el domingo 11 de julio a las 17.00 horas en la plaza monumento a la Ignorancia (mono bichi).

Se recomienda usar vestimenta cómoda especialmente en color negro o morado; no separarse del contingente y retirarse acompañada; tener celular con batería y saldo.

"Si está dentro de tus posibilidades lleva flores, velas, carteles y fotos para la vigilia", dice la invitación.

Además se pide cumplir con los protocolos sanitarios por Covid-19, uso de cubrebocas obligatorio.

Se aclara que es un evento separatista, transincluyente y apartidista.