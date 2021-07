Mamá y hermanos de Samuel García, en red de triangulación de recursos para campaña: INE

Samuel García Sepúlveda, Gobernador electo de Nuevo León, enfrenta una multa por más de 24 millones de pesos luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que durante el pasado proceso electoral el abanderado de Movimiento Ciudadano financió su campaña mediante una red de triangulación de recursos en la que participaron él, su mamá y sus hermanos.

El proyecto —difundido por la prensa— será discutido este jueves por el Consejo General del INE y señala que Bertha Alicia Sepúlveda Andrade, mamá del Gobernador electo, y sus hermanos aportaron a la campaña de Samuel García 12 millones 495 mil pesos que recibieron a su vez de empresas que no están inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. Por ello, se dio vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para las medidas correspondientes.

Fue el propio Samuel García el que reveló en abril pasado que entré él y su familia habían donado 20 millones de pesos a su campaña como parte de un apoyo, pese a que la ley señala que el límite de aportaciones privadas a un candidato a Gobernador debe ser de 7 millones 208 mil 634.

"Lo que me donó mi mamá, mi hermana, yo y el partido, es un acumulado, hoy llevo gastados 13, pero yo ya cuantifique, transparente lo que me voy a gastar y asciende a 21 millones de pesos", explicó el pasado 23 de abril de 2021 en entrevista con Mario Gámez del programa La Grillotina.

A raíz de esta confesión, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) interpuso una denuncia ante el INE para que investigara a García Sepúlveda.

De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE —según ha dado a conocer la prensa nacional— elaboró un dictamen en el que se describe cómo su madre recibió 9 millones 760 mil pesos a través de las empresas SAGA Tierra y Bienes Inmuebles S.A. de C.V., los cuales depositó a su vez a una cuenta de Movimiento Ciudadano.

La Unidad de Fiscalización confirmó a través del SAT y la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) que la madre de Samuel García no cuenta con la capacidad económica para realizar dicha aportación ya que no ha presentado declaraciones de impuestos en los últimos ejercicios, ni ha generado o recibido facturas de alguna actividad económica, consigna este jueves Milenio.

La misma información indica que Roberto Miguel García Sepúlveda, hermano de Samul que tiene 21 años y es estudiante, recibió en su cuenta bancaria por parte de su madre un millón de pesos, en abril pasado, y días después canalizó a Movimiento Ciudadano 840 mil pesos.

Por el mismo esquema su hermano Samuel Orlando transfirió un millón 250 mil pesos; su hermana Silvia Catalina un millón 895 mil pesos; y el propio Samuel García dos millones 296 mil pesos, detalla Milenio.

En el dictamen, señala Reforma a su vez, se recrimina a Movimiento Ciudadano no haber rechazado estas aportaciones sabiendo que eran ilegales, por lo que la sanción impuesta equivale al 200 por ciento del monto involucrado.

"Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de excesos", añade el documento citado por el medio.

LAS STORIES DE MARIANA

Las irregularidades en la campaña del emecista Samuel García también alcanzan a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, quien está en la mira del INE por las historias y fotografías que subió a sus perfiles de redes sociales durante la pasada campaña electoral en apoyo a la candidatura de su esposo.

La sanción para el Gobernador electo de Nuevo León sería por 55 millones de pesos.

La propuesta de la Unidad de Fiscalización de dicho órgano electoral contabilizó 45 fotografías y mil 300 historias fijadas como "aportaciones prohibidas en especie", las cuales estimó en un costo aproximado de 1.8 millones y 26 millones, respectivamente.

Sobre esta multa, García Sepúlveda señaló que "es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana".

"Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos", dijo García en sus redes sociales el pasado 20 de julio.

"Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos", agregó.

Samuel García también confió en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta.

Mariana Rodríguez, por su parte, consideró que la decisión del INE de imponer una multa de 55 millones de pesos a su esposo, es ofensiva.

"Ellos dicen (el INE) que yo le debí haber cobrado a mi esposo 27.8 millones de pesos. Así es, escucharon bien, 27.8 millones de pesos por las historias y fotos que yo subí con él", dijo la influencer en su cuenta de Instagram.

"Como obviamente, yo no le cobré a mi esposo, lo quieren multar con 55 millones de pesos. Me vuelve a parecer muy ofensivo que quieran a mí imponerme un precio y, además, usar el éxito de mis redes, de mi trabajo para obstaculizar mi libertad de expresión", agregó.