Mañanera de AMLO operó como instrumento de estigmatización: Tribunal

El vigésimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad, que la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, de la conferencia mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador operó como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como "mentirosos", atribuyéndose de facto la facultad de definir la "verdad" y la "mentira" desde el poder político.

Lo anterior contraviene las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa. Se emplean recursos públicos con la finalidad aparente de brindar transparencia y comunicación ciudadana para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno.

Lo anterior fomenta la censura indirecta, la polarización social y erosiona los pilares de la democracia, al pretender imponer una versión deformada de la verdad de carácter oficial, sin garantizar el derecho de réplica ni un debate público sobre bases informativas neutrales, objetivas y pluralistas.

Esto luego que el periodista Raymundo Riva Palacio promovió un amparo indirecto contra las expresiones de acoso, represalia y denostación que realizaron en su contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República durante dos conferencias de prensa denominadas "Mañaneras".

Así como la orden de crear la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" al considerar que no se satisface el estándar constitucional de acceso a la información, y que se viola su derecho a la libertad de prensa.

El Tribunal Colegiado de Circuito señaló que la orden verbal del Ejecutivo Federal de crear esa sección en sus conferencias de prensa viola el derecho a la legalidad y las libertades de prensa, de expresión e información.

Detallaron que la creación de la sección referida sin un mandamiento escrito con parámetros de actuación, límites precisos y reglas objetivas previas dio lugar a un sistema de propaganda gubernamental posfactual que deforma la verdad desde el poder, reprime a la prensa crítica.

Además, impide a la ciudadanía el acceso a la información en condiciones de objetividad y neutralidad, en contravención a los principios de legalidad y democracia, así como a las libertades de pensamiento, de prensa, de expresión y de información, reconocidas en los artículos 6, 7, 16, 39 y 40 de la Constitución Federal.

Indicaron que si bien es cierto que el Poder Ejecutivo cuenta con facultades para establecer mecanismos de comunicación social que se sujeten a reglas, límites y criterios claros, así como objetivos y transparentes, orientados a la difusión de información basada en principios pluralistas, que respeten el derecho de réplica y promuevan las libertades de expresión, prensa e ideas, esenciales en una sociedad democrática, también lo es que la creación de la sección denominada "Quién es quién en las mentiras" mediante una orden verbal carente de sustento normativo escrito que delimite las facultades del titular del Ejecutivo, vulnera los derechos humanos de la parte quejosa.

Esto conforme a lo señalado en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2022.

La estigmatización en la mañanera creó daño reputacional: Riva Palacio

En entrevista con EL UNIVERSAL, el periodista Riva Palacio precisó que el fallo está "desde enero - marzo". Explicó que cuando un Tribunal Colegiado emite una sentencia en la que se instituye un criterio de estigma que es relevante o es trascendente ordena la publicación y divulgación del precedente en el Semanario Judicial de la Federación.

"No es común que un criterio de un Tribunal Colegiado sea publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Aunque también puede haber un precedente a través de la reiteración de este tipo de criterios en los Tribunales Colegiados (...) No es algo común, esa es la enorme relevancia de esto porque lo establece como un precedente extraordinario", subrayó.

Señaló que el amparo fue suyo y el fallo lo dieron a su favor después de una batalla de más de cuatro años "por supuesto que sí es una estigmatización y sí hay un daño, no solo para mí, si no para nuestros compañeros", reiteró.

"Lo que aparece en el Semanario Judicial es una síntesis de la resolución del Tribunal Colegiado, que es devastadora para el Quién es quién en las mentiras", apuntó.

Detalló que eso afectó a muchísima gente y que esa parte de estigmatización fue una manera "tan violenta" que hay gente que mejor se fue y se escondió.

"Esa estigmatización es a través de mentiras, creando verdades alternas que no eran verdades, eran falsedades, difamando, provocando un daño reputacional", puntualizó.

Subrayó que gracias a eso, él sigue cargando estigmas "absolutamente falsos (...) a mí me la siguen cobrando o me siguen cobrando otras cosas, eso es lo que provocó la actitud cobarde, impune de López Obrador en el Quién es quién en las mentiras", concluyó.