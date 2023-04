"Mañaneras" de AMLO no sustituyen a Notimex: PRD

A-AA+

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que la agencia Notimex no es propiedad del presidente López Obrador para desaparecerla por decreto, sino es propiedad del Estado, de todos los mexicanos y por su importancia periodística no puede compararse o ser sustituida por las conferencias mañaneras.

Así lo dijo la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, quien lamentó la nueva "ocurrencia" del Presidente.

"Es falso que Notimex pueda sustituirse con la conferencia de prensa matutina "La Mañanera", toda vez que se trata de un espacio en el que la comunicación se genera a partir de una agenda política, con información sesgada por la ideología del presidente y con servidores públicos que actúan en comparsa".

Recordó que existen estudios sobre las mentiras, verdades a medias y datos falsos que se han dicho en las mañaneras, además de que no existe la libre participación de las y los periodistas que acuden; y cuando lo hacen, son criticados y se restringe el ejercicio de su labor periodística.

Lamentó que el presidente minimice la labor de los periodistas, que además de los reporteros incluye camarógrafos, fotógrafos, editores, la divulgación y difusión periodística, entre otras actividades.

"El presidente compara deliberadamente el set de la Mañanera, con lo que implica tener una agencia de noticias", lamentó.



Consejo indígena ve a las mañaneras como "politiquería"

El Consejo Supremo Hñahñu (CSH) que agrupa a más de un millón de indígenas de seis estados del país y en Estados Unidos, rechazaron la desaparición de Notimex, al señalar que "es una falacia que la conferencia mañanera pueda sustituir a ese medio de comunicación, porque lo que dice desde Palacio Nacional es politiquería y no información".

A través de un pronunciamiento exhortaron a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a no ser pasivos ante el autoritarismo presidencial que está aniquilando a instituciones de suma importancia como Notimex que fue la principal agencia de noticias de América Latina y que son notas y reportajes reflejaba la situación de más de 12 millones de indígenas en México y millones más en el continente.

"Deploramos está decisión y exigimos dar marcha atrás. Queremos que se siga difundiendo nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, nuestra lengua, la grave situación de marginación que vivimos que nos obliga a emigrar a las ciudades y a Estados Unidos. Con mentiras y promesas de la mañanera no se expone nuestra realidad", subrayaron.

Señalaron que miles que cientos de jóvenes indígenas que estudian periodismo y comunicación se quedarán también sin una opción de aprender, de trabajar, sólo por los caprichos presidenciales de defender a su actual directora, Sanjuana Martínez, a quien han denunciado por el desvío de más de 600 millones de pesos.

"La decisión de López Obrador de cerrar Notimex al no lograr solucionar una huelga de más de tres años es una derrota moral para el Presidente y ahora quiere encubrir la corrupción de Sanjuana Martínez, liquidando a la agencia", subrayaron en el documento.