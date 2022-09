Mancera rechaza acusaciones de Slomianski sobre espionaje

A-AA+

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa desestimó las acusaciones de la existencia de una supuesta red de espionaje durante su administración como jefe de gobierno de la Ciudad de México, con la que presuntamente espiaba a sus opositores, y confió en que no se trate de un tema de "golpeteo político" en su contra.

En entrevista, el ahora coordinador del PRD en el Senado descalificó los señalamientos del extitular de la Agencia de Gestión Urbana, José Jaime Slomianski Aguilar, que hoy dio a conocer, al afirmar que son una calca de las declaraciones que hace casi cuatro años realizó un supuesto testigo protegido.

Mancera Espinosa aseguró que se trata de puros dichos sin un solo elemento de prueba, porque no existen tales pruebas.

"Yo quisiera saber dónde están los elementos de ese supuesto espionaje. En la carpeta de investigación lo que hay son párrafos repetidos donde dicen que espiaba yo a personajes de Morena y lo repiten textual varias veces, pero este dicho coincide casi en su esencia con lo que dijo ese testigo protegido, pareciera una sinfonía que así se está orquestando", apuntó.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México afirmó que está tranquilo porque toda esa acusación es falsa. "Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que es una carpeta que se ha mantenido abierta desde 2018 y que solo cuenta con el dicho de ese supuesto agente de investigación".

Señaló que son inverosímiles las nuevas declaraciones en su contra de que la supuesta red de espionaje le generaba ganancias económicas.

"¡Imagínate!. Ahora resulta que había un beneficio por el espionaje, pues esta es una nueva modalidad. Entonces, ya está cosas son inverosímiles".

Miguel Ángel Mancera sostuvo que "lo que es deseable" es que no se trate de un golpeteo político en su contra.

Dijo que leyó la información que publicó este jueve, pero insistió en que no hay nada nuevo.

"Es una información que se ha reiterado, donde desde las primeras declaraciones de un supuesto ex policía de investigación o policía de investigación dijo que pasaba y que me veía a mi oficina y que le entregábamos dinero. Eso lo ha dicho desde hace mucho tiempo, desde los primeros años, la investigación comenzó en el 2018 y siempre eso ha dicho esta persona que es una especie de testigo protegido, y ahora con esta declaración, que no sea en calidad de qué se haya vertido, si también en una calidad de testigos colaboradores, desconozco", remarcó.