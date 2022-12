Mancera vuelve a considerar a Monreal como presidenciable del PRD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera, volvió a encartar a Ricardo Monreal cómo uno de los posibles candidatos de ese partido a la Presidencia de la República en el 2024.

A pesar de que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que "esa ventana ya se cerró" al descartar que Monreal pueda ser abanderado de la coalición opositora, Mancera revivió la posibilidad.

"Yo lo que veo...es qué hay quienes han levantado la mano. Mira, por ejemplo, está Silvano, que he dicho que quiere estar. Está Ricardo Monreal a quien se le comentó desde el espacio incluso en una conferencia de prensa en España, que estaban las puertas abiertas", subrayó.

En entrevista dijo que están otros perfiles que podrían sumarse y qué hora podrían estar platicando y vendrá esa evaluación así como del PRI, del PAN, del PRD... "y yo no descarto en su momento a Movimiento Ciudadano".

"Por más que se digan cosas, no descarto que pueda haber un entendimiento a partir de lo que se pueda construir. Todavía falta tiempo", apuntó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.