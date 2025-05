Exigen en Palacio Nacional frenar la crisis de desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Una veintena de personas, identificadas como "Ciudadanía en resistencia", dieron cacerolazos frente al balcón principal de Palacio Nacional como una protesta contra la crisis de desapariciones en México y las consecuencias violentas de la misma. "¡No más zapatos vacíos, Presidenta!", exigieron a la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para acompañar en la búsqueda de justicia a madres rastreadoras y sus familiares, quienes también se unieron a la manifestación, colocaron decenas de pares de zapatos en la plancha del Zócalo para representar la ropa, calzado y accesorios que fueron encontrados en el presunto campo de exterminio de Teuchitlán, en Jalisco. Además, mostraron carteles con fichas de desaparición e identidades de víctimas de la violencia.

"No queremos ver a nuestras familias destrozadas, a nuestros hijos desaparecidos. Únanse a nosotros, únanse a las causas. Alcemos la voz como sociedad civil unida, sin partido, solo por frenar la violencia del país. No queremos más desapariciones, no queremos más niños asesinados. Merecemos vivir en paz, los niños merecen ir a la escuela en paz y felices. Merecemos salir a las calles sin miedo. Merecemos todos estar en nuestra casa en paz sin pensar que tenemos que buscar a nuestros hijos", dijo Beatriz Morales, quien busca a su sobrina Naomi Orval, que desapareció en la estación de autobuses de San Juan del Río, Querétaro.

Los gritos para exigir que no haya más zapatos vacíos fueron acompañados también con sonidos de trompetas, chiflidos y consignas como: "¡Zapatos vacíos, dan escalofríos!", "¡Mundo escucha, el crimen los recluta!", ¡Tu popularidad es oscuridad!" y "¡No queremos más campos de exterminio en México!".

Fernando Valdez, otro manifestante, dijo a EL UNIVERSAL que la movilización fue organizada por usuarios de la red social X que organizan Spaces para debatir sobre el crimen organizado, la violencia, los feminicidios y otros temas que les preocupan. "No nos representa un partido, somos solo ciudadanos preocupados", aseguró.

Hora y media después del inicio de la protesta, la "Ciudadanía en resistencia" se movilizó hasta la calle Moneda para intentar interrumpir la conferencia mañanera de la Presidenta de México, pero se les impidió el ingreso.

"México necesita acciones claras y contundentes contra los grupos delictivos. Morena y su gobierno, específicamente Claudia Sheinbaum, no sabe si combatir a los grupos delincuenciales o extenderles la mano. Durante muchos años tuvo este gobierno, expresamente en los seis años de López Obrador, una alianza irrenunciable con los cárteles delictivos. Es momento de que alcemos la voz y que la Sheinbaum nos escuche. México ya despertó.

"Con todos y cada uno de ustedes, seamos millones y seamos muchas voces conscientes de que México tiene que cambiar. Y el Obradorato, sin lugar a dudas, nos está hundiendo en una crisis de inseguridad permanente y constante. México ya despertó, amigos y amigas. Y vamos con todo para acabar con la negligencia indefinida y la ineficiencia morenista. Vamos con todos y vamos hacia adelante", gritó otro manifestante que se identificó como un "ciudadano consciente".